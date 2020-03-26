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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 26.03.2020 - 08:40,Son Güncelleme:/

Salgın sonrası dünyanın 1 trilyon dolarlık tek şirketi Microsoft

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Salgın sonrası dünyanın 1 trilyon dolarlık tek şirketi Microsoft
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Koronavirüs salgını, dünya genelinde pek çok sektörü vururken, teknoloji sektöründe ise büyük kayıplar yaşanıyor. Amazon, Facebook, Google ve Apple hisselerinde büyük düşüşler gözlemlenirken, Microsoft ise ABD'nin 1 trilyon dolarlık değerini korumayı başaran tek şirketi oldu.

ABD Borsaları, koronavirüs salgınının başlamasından bu yana çok kan kaybetti, kayıplar ise trilyon dolarlarla ifade ediliyor. Hal böyleyken, teknoloji markaları da elbette bu gidişattan olumsuz etkileniyor ve değeri 1 trilyon doların üzerinde olan şirketler de bu seviyenin altına düşmüş durumda. Ancak Microsoft cephesinde durum biraz daha farklı.

Süreci iyi yönettiği düşünülen Microsoft, ABD'nin 1 trilyon dolar piyasaya değerine sahip tek şirketi olarak kaldı. Krizi iyi yöneten şirket, salgından pek de yara almadan yoluna devam ediyor denilebilir.

Ancak üretimi ağırlıklı olarak Çin ve Hindistan gibi yurt dışına bağlı olan Apple'da ise durumlar pek parlak değil. Çin'de ve Hindistan'da fabrikaların üretimi durdurmasıyla zor günler geçiren şirket, salgından hiç şüphesiz en çok etkilenen markalardan biri.

Microsoft, Seattle'daki çalışanlarının evlerinden çıkmadan çalışmasına olanak sağlayan ilk şirketlerden biri olma özelliğine de sahip.

Microsoft'un Londra'daki dev mağazasını dolaştıkMicrosoft'un Londra'nın merkezinde bulunan üç katlı mağazası, sadece bilgisayar ve oyun konsollarının tanıtıldığı bir satış noktası olmaktan öte, bir eğitim ve deneyimleme merkezi olma özelliğiyle de dikkat çekiyor.
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