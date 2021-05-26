'Salgın sırasında dolandırıcılar daha aktif'

Ankete göre, dolandırıcıların suç girişimleri 2020'de artış eğilimindeydi. Ankete katılanların yarısından fazlası (%54), koronavirüs salgını ve tecritler sırasında dolandırıcıların kendilerini veya sevdiklerini daha sık hedef aldığını düşündü. Dolandırıcılar, kurbanlara ulaşmak için manipülasyonlarında farklı yollar ve ifadeler kullandı. Bunlar arasında satılık kişisel koruma ürünleri %16, koronavirüsü teşhis edip tedavi ettiği iddia edilen ürünler gibi var olmayan ilaçlar, testler ve diğerleri %14 oranında yer aldı. Bazı suçlular tecrit sırasında şehirlerarası seyahat izni sağlamayı teklif ederken (%9), bazıları koronavirüsle mücadeleye dair kurallara uymadığı iddiasıyla kurgulanmış sahte para cezalarının ödenmesini talep etti (%16).

Şirketin Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Maher Yamout, sonuçları şu sözlerle yorumladı: “Dolandırıcılar manipülasyonlarını genellikle mevcut gündeme uyarlarlar. Pandemi sırasında bazı dolandırıcılar, belirli ürün ve hizmetlere olan artan talebe bağlı olarak insanların para kazanma dürtüsünü sömürmeye çalışırken, diğerleri vatandaşların özgürlük arzusuna odaklandı. Dolandırıcılar ne tür hileler kullanırsa kullansın, kullanıcıların siber güvenliğin temel kurallarına uyması gerekiyor.”

Ankete Türkiye’den yanıt verenler arasında çevrimiçi dolandırıcılığa karşı korunmanın en popüler yolu olarak yabancılardan gelen mesajları, e-postaları ve şüpheli bağlantıları takip etmemek ve davetleri görmezden gelmek gösterildi (%81). Ayrıca katılımcıların %35'i özel koruma çözümleri (antivirüs) kullandıklarını söyledi.

Uzmanlar, kullanıcılar için çevrimiçi güvenliğin temel kurallarını şöyle sıralıyor:

E-postalardaki şüpheli bağlantılara ve sohbetlerdeki mesajlara tıklamayın.

Belirli bir promosyon ilginizi çektiyse ve katılmak istiyorsanız, bu şirketin veya markanın promosyonu yaptığından emin olmak için resmi web sitesini veya resmi sosyal medya hesaplarını kontrol edin.

Güncel kimlik avı siteleri, dolandırıcılık ve spam veritabanları ile güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın.

Çeşitli hizmetlere kaydolmak için farklı e-posta adresleri kullanın.

SMS veya anlık bildirimden alınan tek seferlik kod dahil olmak üzere gizli bilgileri asla üçüncü kişilerle paylaşmayın.

İnternetteki bir teklif gerçek olamayacak kadar cazip geliyorsa, büyük olasılıkla sahte olacağını aklınızdan çıkarmayın.