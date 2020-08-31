Salgın nedeniyle sanal gerçeklik teknolojisiyle mezun oldular

Hindistan Teknoloji Enstitüsü (HTE) Bombay’da 2 binden fazla öğrencinin avatarları, Pazar günü düzenlenen sanal törenle Direktör Subhasis Chaudhuri’nin avatarından mezuniyet diplomalarını aldı.



Hindistan Hükümeti Basın Enformasyon Bürosu (PIB) tarafından yapılan açıklamaya göre, koronavirüs güvenlik önlemlerine uymak üzere tasarlanan bu benzersiz tören, televizyon ve sosyal medyadan canlı yayınlandı. Basın açıklamasında Enstitü, öğrencilerinin sağlıklarını riske atmamak ve aynı zamanda onları Hindistan’ın önde gelen mühendislik enstitüsünden mezun etmenin gururu ve başarı duygusundan mahrum etmemek için mezun olan öğrenciler için böyle bir sanal gerçeklik töreni düzenledi" ifadeleri yer aldı.



AVATAR NEDİR?

Avatar, sanal dünyada kişinin fiziki profilini temsil eden ve kişileri diğer kullanıcılardan ayırt edilebilir kılmaya yardımcı olan profil resimleridir. Avatar, kişiyi internet dünyasında sanal olarak temsil eden sanal karakterdir.



