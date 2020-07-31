Salgın döneminde Amazon'un satışları arttı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon'un bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artarak 88,9 milyar dolara ulaştı. Şirketin geçen yılın nisan-haziran dönemindeki net satışları 63,4 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Amazon'un net karı da yılın ikinci çeyreğinde 5,2 milyar dolara yükseldi. Şirketin geçen yılın aynı döneminde elde ettiği kar 2,6 milyar dolar olmuştu.

E-ticaret devinin geçen yılın ikinci çeyreğinde 5,22 dolar olan hisse başına karı ise bu yılın aynı döneminde 10,30 dolara ulaştı.

Amazon'un net kar ve gelirinde beklenenin üzerinde artış yaşanmasının ardından New York borsasında işlem gören hisselerinde yükseliş kaydedildi. New York borsasının kapanmasını takiben yapılan sınırlı işlemlerde şirketin hisse değeri yaklaşık yüzde 5,4 arttı.