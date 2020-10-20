Sakaryada yapay zeka eğitimi çalıştayı yapıldı

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Temel Eğitim ve Ortaöğretimde Yapay Zeka Eğitimi Çalıştayı, Serdivan ilçesinde bulunan Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi. Çalıştaya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk görüntülü aramayla katılarak, Çok güzel ve bereketli bir çalışma olacak inşallah. Neticelerinin bir an önce hayata geçmesi konusunda temennilerimi belirtmek isterim. Bütün arkadaşlara iyi çalışmalar diliyorum dedi.



Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ise şu sözleri kaydetti:



"Teknolojinin hızla değişime uğradığı bu süreçte yapay zeka konusunda çok hızlı değişimler olmaya başladı. Dünyadaki bu hızlı değişim karmaşasının çözümünü ülkemizde eğitim içeriğinde yol haritasının çizileceğine inandığımız için yapay zeka konusu öğrencilerimizin ders programına entegre olsun ve bu süreci nasıl yöneteceklerini bilmelerini istedik. Dijital dünyanın göçmenleri olarak dijital dünyanın yerlilerine uyum içerisinde yaşayabilecekleri bir dünya bırakmanın hayaliydi aslında bu. Bu düşünceyle temel eğitim ve ortaöğretimde yapay zeka ile ilgili bir çalıştay düzenledik ve buradaki arkadaşlarımız bu süreci yönetiyorlar."



