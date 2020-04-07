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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 07.04.2020 - 15:25,Son Güncelleme:/

Sakarya Üniversitesi'nin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi

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Sakarya Üniversitesi'nin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi
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TÜBİTAK tarafından Kovid-19'a karşı başlatılan aşı geliştirme projesi kapsamında, aralarında Sakarya Üniversitesinin de (SAÜ) yer aldığı "İnaktif COVİD-19 Aşısı Geliştirilmesi" projesi kabul edildi.

Sakarya Üniversitesinden (SAÜ) yapılan açıklamaya göre, "TÜBİTAK 1004 Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısı" kapsamında, pandemi ile mücadelede yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesini koordine etmek amacıyla "COVID-19 Platformu" oluşturuldu.

Aşı ve ilaç araştırma gruplarını oluşturan TÜBİTAK, çok sayıda başvuru aldı. Kimyasal ve biyoteknolojik yöntemlerin uygulanacağı proje çağrısında kabul edilen çalışmalardan biri de aralarında Sakarya Üniversitesinin de bulunduğu "İnaktif COVİD-19 Aşısı Geliştirilmesi" projesi oldu.

SAÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Karabay'ın da içinde yer aldığı projeyi, SAÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Erganiş yürüttü.

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