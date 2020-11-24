Sahte mürekkep nasıl anlaşılır?

Yazıcılarda sahte sarf malzemelerini kullanmak maliyet artışı sorunlarını da beraberinde getiriyor. Tüketicilerin farkında olmadan aldığı sahte mürekkepler, yazıcılarda arızaya neden olup kullanılamaz hale getiriyor. Bu nedenle mürekkebin orijinal olduğundan emin olmak veya satın alınan kaynağı tanımak önem kazanıyor. Baskı teknolojileri geliştikçe pazara giren sahte mürekkep ve kartuş üreticileri artıyor. Ancak kullanıcılar, bilerek ya da bilmeden bu sahte ürünleri tercih ettiklerinde çok daha pahalı bir çözümü satın alıyorlar.



İşte Epson'a göre orijinal ve sahte sarf malzemesini birbirinden ayırmanın yolları:

Nasıl ayırt edilir?

Orijinal olmayan sarf malzemeleri, orijinal mürekkeplerden daha ucuza satıldıkları için daha cazip algılanıyorlar. Peki bu mürekkepleri orijinalinden ayırmak zor mu? Aslında biraz araştırma ve incelemeyle kolayca ayrılabileceğini görebilirsiniz:

1 - Fiyatı şaşırtıcı derecede uygunsa dikkat:

İlk etapta orijinal olmayan tüm mürekkep ve tonerler kendilerini satış fiyatlarıyla ele veriyorlar. Sıklıkla online ticaret sitelerinde karşımıza çıkan bu ürünler birbirleriyle olan rekabet sebebiyle orijinal ürünlerin çok altında rakamlarla yer buluyorlar. Yani fiyatlar gerçek olamayacak kadar iyiyse muhtemelen gerçek değildir.

2 - Yetkili satıcıdan alınmalı:

Orijinal olmayan ürün satıcıları genellikle yüzde 100 orijinal gibi başlıklarla satış yaparlar. Tüketicinin bu farkı anlaması neredeyse imkansızdır bu nedenle sadece Epson’un yetkili satıcılarından sarf malzemesi alınmalıdır.

3 - Kilit nokta ambalaj:

Orijinal olmayan mürekkep satıcıları, ambalajlarına da ancak mürekkepleri kadar özen gösterirler; daha fazlası değil. Soluk marka logosu, mürekkep veya toner tozu sızması, güvenlik mührü, kutudaki yazım hataları ve hologramsız ambalaj sahte sarf malzemesini ele veriyor.

4 - Nereden almalı?:

Tüketicilere yetkili satış kanallarından ve perakende mağazalarından alışveriş yapmaları öneriliyor.



