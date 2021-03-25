Sahte mürekkep ekonomiye her yıl 3 milyar dolarlık zarar veriyor

Global teknoloji lideri Epson ve baskı sektörü, küresel olarak sahte sarf malzemelerine karşı mücadele ediyor. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Görüntüleme ve Sarf Malzemeleri Koalisyonu (ICCE) verilerine göre sahte sarf malzemeleri, her yıl küresel ekonomide 3 milyar dolarlık kayba neden oluyor. Baskı ekipmanları geri dönüşü olmayacak şekilde hasar alırken sahte mürekkeplerde kullanılan kimyasallar nedeniyle kullanıcı ve çevre sağlığı da zarar görüyor.

Mücadele devam ediyor

Epson’un da üye olduğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Görüntüleme ve Sarf Malzemeleri Koalisyonu (ICCE) verileri, sahte ürünlerin tüm dünya ekonomisine zarar verdiğini gösteriyor. Epson, merdivenaltı üreticilerle hukuki yollar ve bilinçlendirme çalışmalarıyla mücadele ediyor. Yazıcılarda sahte sarf malzemelerini kullanmak maliyet artışı sorunlarını beraberinde getiriyor. Tüketicilerin farkında olmadan aldığı sahte mürekkepler, yazıcılarda arızaya neden oluyor. Bu nedenle mürekkebin orijinal olduğundan emin olmak veya satın alınan kaynağı tanımak önem kazanıyor. Kullanıcılar, bilerek ya da bilmeden bu sahte ürünleri tercih ettiklerinde çok daha pahalı bir çözümü satın alıyorlar.

Sahteyle garantiden çıkıyor

Epson’un tanklı yazıcıları, ilk alımda 10 binden fazla sayfa basmaya yetecek kadar mürekkeple geliyor. Ar-Ge’ye günlük 1.3 milyon dolar yatırım yapan Epson, teknolojisine güveniyor ve ürünlerine 3 yıl garanti veriyor. Ancak sahte mürekkep kullanıldığında cihazlar garanti kapsamı dışında kalabiliyor ve kullanıcıya ciddi maliyet çıkabiliyor. Yani orijinal alan kendini de garantiye alıyor.