Sahte Elon Musk hesabıyla 270 bin TL çaldılar

Donald Trump’ın 2020 ABD başkanlık seçimleri ile ilgili tweetlerinin yanıt bölümünde kripto para dolandırıcılığı yapan doğrulanmış sahte bir “Elon Musk" hesabı dikkat çekti. Twitter’da hackledikleri mavi tike sahip hesapta, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın adını ve profil fotoğrafını kullanan siber dolandırıcılar, 270 bin TL değerinde bitcoin çaldı. Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, mavi tik özelliği hesabın gerçek bir kişiye ait olduğunu gösterse de olası hack girişimlerinde bu hesaplardan yapılan yanıltıcı paylaşımların daha inandırıcı olduğunu söyleyerek benzer siber dolandırıcılıklara karşı uyarıyor.

270 Bin TL Çaldılar

Siber dolandırıcılar Business Chicks CEO'su Emma Isaacs'in mavi tike sahip onaylanmış hesabını ele geçirdikten sonra hesabın ismini ve profil fotoğrafını Elon Musk’ın ismi ve profil fotoğrafıyla değiştirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaşımına bu hesapla yanıt bırakan dolandırıcılar, erken davranan kullanıcılara kripto para hediye edeceklerini iddia ettiler. Söz konusu paylaşımda bir internet sitesi linkine yer veren dolandırıcılar, 270 bin TL’ye denk gelen 32 bin dolar değerinde bitcoin çaldılar. Amaçlarına ulaşan dolandırıcılar kısa süre içerisinde internet sitesini kapatıp kayıplara karıştı.

“Mavi Tike Sahip Onaylanmış Hesaplara da Dikkat Edilmeli”

Geçtiğimiz Temmuz ayında da 17 yaşındaki bir bilgisayar korsanı ve siber suç ortaklarının, Elon Musk başta olmak üzere düzinelerce yüksek profilli kullanıcının hesabını ele geçirerek paylaştıkları tweetlerle 118.000 doların üzerinde bir değerde Bitcoin elde ettiğini belirten Akkoyunlu, ünlü isimlere ait söz konusu yüksek takipçili hesapların sahip olduğu mavi tikin, olası hack durumlarında kullanıcıların kandırılmasını oldukça kolaylaştırdığını söylüyor. Kullanıcıların gerçek olamayacak kadar olağan dışı tweetlere temkinli yaklaşması gerektiği uyarısında bulunan Akkoyunlu, “Bir hesabın, gerçek bir kişi ya da kuruma ait olup olmadığını anlamak için isim, soy isim ve profil fotoğrafı yerine kullanıcı adına bakılması gerekiyor.” diyor.



