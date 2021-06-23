Sahibinden.com indir - Sahibinden nasıl indirilir? Android ve IOS için ücretsiz son sürüm Sahibinden uygulaması

2000 yılında toplam 2.700 adet ilan ile yayın hayatına başlayan Sahibinden günümüzde bir şeyler satın almak veya elindeki eşyaları satmak isteyen kişiler için aracı görevini üstleniyor. Zamandan ve yerden bağımsız olması ve günlük on milyonlarca kullanıcıyı ağırlaması büyük bir potansiyel oluşturuyor.

Sahibinden.com Nedir ve Ne İşe Yarar?

Sahibinden.com en basit anlatımla bir pazar yeri sitesidir. İsteyen herkesin her türlü konuda satış yapabilmesi ya da ihtiyaç duyduğu ürün ya da hizmetlere ulaşabilmesi bu kadar popüler olmasının asıl nedenidir. Sahibinden.com ne işe yarar sorusuna cevap verilecek olursa alıcı ve satıcıyı internet üzerinde bir araya getirmesi denilebilir.

Sahibinden.com Nasıl İndirilir?

Sahibinden uygulamasını mobil cihazınıza indirmek için yapmanız gereken şey aşağıdaki linklerden size uygun olanı tercih etmek ve resmi uygulamasını edinmek olacaktır. Her ne kadar bir masaüstü sürümü olsa da uygulamayı Google Chrome gibi tarayıcılar üzerinden resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Sahibinden.com İos App Store İndirme Linki

İPhone ya da iPad cihazlarınızda sahibinden uygulamasını kullanmak için yapmanız gereken şey aşağıdaki bağlantı üzerinden uygulamayı App Store ile edinmek olacaktır.

https://apps.apple.com/ca/app/sahibinden-com-al-sat-kirala/id418535251

SAHİBİNDEN.COM İOS APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Sahibinden.com Android Google Play İndirme Linki

Google Play Store aracılığıyla Sahibinden uygulamasını Android cihazınıza kurmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sahibinden&hl=tr&gl=US

SAHİBİNDEN.COM ANDROİD GOOGLE PLAY İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Sahibinden.com Nasıl Yüklenir?

Yukarıda verilen linklerden cihazınıza uygun olanı ziyaret ettikten sonra uygulamayı yükle seçeneğine tıklayarak telefonunuza kurulmasını sağlayabilirsiniz. Geri kalan bütün işlemi uygulama marketi sizin adınıza gerçekleştirecek ve Sahibinden uyglamasını hızlı bir şeklide kuracaktır. Sahibinden uygulaması indirildikten ve kurulduktan sonra cihazınıza bildirim gelecek ve kullanıma hazır olacaktır.

Sahibinden.com Nasıl Kullanılır?

Sahibinden uygulamasını kullanma konusunda bilmeniz gereken ilk şey hem alış hem de satış yapabilmenizdir. Herhangi bir şey satın almak için menü kısmında yer alan kategoriler seçeneğinden ihtiyacınız olan bütün ürünleri listeleyebilirsiniz. Aynı zamanda uygulamanın ana ekranında bulunan arama butonunu kullanarak ihtiyacınız olan ürün, kategori ya da hizmeti kolaylıkla keşfedebilirsiniz. Eğer elinizde bulunan bir ürünü ya da hizmeti satmak istiyorsanız ilan ver seçeneğini kullanmanız gerekir. Ürün ya da hizmeti uygun kategori tercih edip iletişim bilgilerini doldurduktan sonra potansiyel alıcıların size ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Satış olasılığını artırmak için sahibinden.com’un sizlere sunmuş olduğu açıklama bölümünü ve ilan detaylarını etkili bir şekilde kullanarak daha başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz.

Sahibinden.com'un Özellikleri Neler? Sahibinden.com İncelemesi

Sahibinden uygulaması neredeyse her türlü cihazda çalışabilen, yüksek performansa sahip aplikasyonlar arasında bulunuyor. İçerisinde birçok ilanının bulunması her ne kadar bir dezavantaj gibi görünse de çeşitli reklam ve öne çıkarma hizmetleri ile daha etkili kullanma olanağı sunuyor. Diğer yandan alıcıyı ve satıcıyı güven altında tutabilmek için kendi ödeme yöntemleri ile kullanıcılara hizmet veriyor. Böylelikle internet üzerinden kapora verme, satın aldıktan sonra ürünü alamama ve çeşitli sorunların önüne geçiyor.

Sahibinden.com Nasıl Silinir?

Sahibinden.com uygulamasını cihazınızdan kaldırmak için yapmanız gereken şey telefonunuzun ayarlar bölümüne girmek ve uygulamalarım sekmesi altında Sahibinden uygulamasını bularak kaldıma seçeneğine tıklamak olacaktır.