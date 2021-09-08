Sahibinden çöktü mü? Sahibinden.com neden açılmıyor, neden girilmiyor?

Sahibinden çöktü mü sorusuna en yetkili ağızdan yanıt gecikmedi. Kurumun resmi internet sitesinden 'Sahibinden.com çöktü mü' sorularına yönelik yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı;

"En kısa sürede yayında olacağız!

Zorunlu olarak yaptığımız sistem çalışmaları nedeniyle kısa bir süre için sitemize ve mobil servislerimize erişim sağlanamamaktadır. En kısa sürede size yeniden hizmet verebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Biz çalışmalarımızı tamamlarken dilerseniz Facebook sayfamıza göz atabilir, herhangi bir gelişmeyi kaçırmamak için bizi Twitter‘dan takip edebilir ya da Instagram sayfamızda dolaşabilirsiniz.

Göstermiş olduğunuz anlayış için şimdiden teşekkür ederiz.

sahibinden.com"