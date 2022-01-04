Sahibinden.com çöktü mü, neden açılmıyor? Açıklama geldi

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Sahibinden çöktü mü sorusuna yönelik ilk yanıt, kurumun internet sitesi üzerinden yapıldı. Kurumun resmi internet sitesinden 'Sahibinden.com çöktü mü' sorularına yönelik yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı;

"En kısa sürede yayında olacağız!

Zorunlu olarak yaptığımız sistem çalışmaları nedeniyle kısa bir süre için sitemize ve mobil servislerimize erişim sağlanamamaktadır. En kısa sürede size yeniden hizmet verebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Biz çalışmalarımızı tamamlarken dilerseniz Facebook sayfamıza göz atabilir, herhangi bir gelişmeyi kaçırmamak için bizi Twitter 'dan takip edebilir ya da Instagram sayfalarımızda dolaşabilirsiniz.

Göstermiş olduğunuz anlayış için şimdiden teşekkürler!

sahibinden.com"