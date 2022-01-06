Sahibinden çöktü mü? Sahibinden.com neden açılmıyor? Dev internet sitesi erişim sorunu ile gündemde

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Sahibinden.com internet sitesi, yaşanan erişim sorunu ile gündem oldu. 6 Ocak'ta gece saatlerinde yaşanan sorun kaynaklı kurumun internet sitesi üzerinden yapıldı. Yapılan açıklamada "En kısa sürede size yeniden hizmet verebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadesi yer aldı. Sahibinden.com'da yaşanan sorunla ilgili ile henüz kurumun sosyal medya hesaplarından güncen bir duyuru gelmedi.

SAHİBİNDEN.COM ÇÖKTÜ MÜ?

Sahibinden.com çöktü mü' sorularına yönelik yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı;

"En kısa sürede yayında olacağız!

Zorunlu olarak yaptığımız sistem çalışmaları nedeniyle kısa bir süre için sitemize ve mobil servislerimize erişim sağlanamamaktadır. En kısa sürede size yeniden hizmet verebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Biz çalışmalarımızı tamamlarken dilerseniz Facebook sayfamıza göz atabilir, herhangi bir gelişmeyi kaçırmamak için bizi Twitter 'dan takip edebilir ya da Instagram sayfalarımızda dolaşabilirsiniz.

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Göstermiş olduğunuz anlayış için şimdiden teşekkürler!

sahibinden.com

2 GÜN ÖNCE DE AYNI SORUN YAŞANMIŞTI

İnternet platformunda 4 Ocak 2022 tarihinde de aynı sorun yaşanmıştı. Problem çözüme kavuşarak site aktif hala gelmişti.