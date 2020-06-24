Sahada çalışanlar özel dizüstü bilgisayar serisi: Enduro

Acer Enduro N7

Acer Enduro N7 dayanıklı dizüstü bilgisayar; acil müdahale ekiplerinin, saha çalışanlarının ve üretimde çalışanların ihtiyaç duyduğu sağlamlığı sunan darbe emici malzemelerden üretildi. MIL-810G ve IP65 sertifikalı cihaz, en sert zeminlere düşmeye, toza ve suya karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlandı. Sıcak veya soğuk ortamlarda kullanıma uygun olan bu dayanıklı cihaz, 700 nit parlaklığındaki 14 inç FHD ekranıyla hem açık hem de kapalı mekanlarda görüntü sunuyor. Enduro N7 uzun iş günleri için çift pille geliyor. Çalışırken değiştirilebilen pil 10 saat kullanım sunuyor. Bunun yanı sıra bir de dahili geçiş pili bulunuyor.

Zorlu çalışma ortamlarında fiziksel hasara karşı dayanıklı olan Enduro N7, sekiz çekirdekli 8. Nesil Intel Core i5 işlemciden gücünü alıyor ve farklı uygulamalar arasında akıcı geçiş yapan cihaz, aynı anda birden fazla işle uğraşma imkanı veriyor. Enduro N7 ayrıca son derece güvenli yapısıyla da dikkat çekiyor. Donanım seviyesindeki Trusted Platform Module (TPM) 2.0 açılış sırasında sızıntı olup olmadığını kontrol ederken, Acer Enduro Manageability Suite (AEMS) ise cihazı koruyor ve hizmet kurulumu veya sistem yapılandırmasını kolaylaştırıyor. Parmak izi sensörü de Windows Hello ile daha güvenli giriş imkanı sunuyor.

Acer Enduro N3

Acer Enduro N3 bu yapısıyla mimarlar, proje denetleyicileri, etkinlik yöneticileri, tarım sektöründe çalışanlar için geliştirilen bir ürün. Düşmeye ve suya karşı dayanıklı Enduro N3, MIL-STD 810G ve IP53 sertifikalarına sahip. Cihaz bunu 24,85 mm inceliği ve 1,985 kg’lık hafif yapısıyla sunuyor. Üründeki özellikler arasında düşmelere karşı dayanıklılık sunan sağlam köşeler, ekranı suya karşı koruyan Corning Gorilla Glass ve benzersiz su geçirmez Aquafan yer alıyor.



Fiziksel koruma; Discrete Trusted Platform Module, AEMS ve parola korumalı sabit diskler gibi siber tehdit koruma özellikleriyle birleşiyor. Enduro N3’teki 10. Nesil Intel Core i7 işlemci ve 32 GB DDR4 RAM ile donatılırjen, tercihe bağlı sunulan NVIDIA GeForce MX230 bağımsız GPU ve 512 GB PCIe Gen3 NVMe SSD ise daha ağır iş yükleri için bir seçenek.

Acer Enduro Management Suite (AEMS)

Çok sayıda cihazın kontrolünü sadeleştirmek için tasarlanan Acer Enduro Management Suite (AEMS) sistemi, mevcut cihazların güvenliğini sağlamaya ve yeni cihazların daha hızlı eklenmesine yardımcı oluyor. AEMS konsolu yöneticilerin AEMS özellikli cihazlara şu yollarla uzaktan etkileşime girebilmesini sağlıyor:

Programlanabilir fiziksel tuşlar: AEMS özellikli tabletler ve dizüstü bilgisayarlarda güç düğmesinin yanında fiziksel tuşlar bulunuyor. Bu tuşlar, atanan uygulamaları otomatik olarak açmak için kullanılabiliyor.

Giriş çıkış kontrolü: Giriş çıkışlara erişim uzaktan açılıp kapatılabiliyor. Kameralar ve barkod tarayıcıları da etkinleştirilip devre dışı bırakılabiliyor.

Cihaz takibi: Mevcut tüm cihazları listeleyen bu özellik sistem, donanım, yazılım ve uygulanan onarımlar hakkında bilgi veriyor.

Uzaktan kurulum: Gerekli uygulamalar, BIOS değişiklikleri veya Windows güncellemeleri uzaktan kurulabiliyor.

Acer Enduro T5 Dayanıklı Tablet

10 inç boyutundaki dayanıklı Acer Enduro T5 (ET510-51W) Windows tablet, zorlu koşullarda uzun süre çalışmak için tasarlandı. Kesintisiz kullanım için değiştirilebilen 10 saat ömürlü pil ve 7. Nesil Intel Core m3 işlemci, lojistik ve üretim sektörlerinde çalışanlara yönelik bir ürün. MIL-STD 810G ve IP65 sertifikalarına sahip olan cihaz AEMS özelliğine de sahip. Yuvalar, kollar, omuz askıları, 4 noktalı omuz askıları, araç şarj cihazları ve araç içi tutucular gibi aksesuarlar da Enduro T5’in taşınabilirliğini ve işlevlerini artırıyor.

Acer Enduro T1 Dayanıklı Tablet

Esnek ve dayanıklı yapıdaki 10 inç Acer Enduro T1 (ET110-31W) Windows tablet, tercihe bağlı portföy tipi klavyesiyle 10,1 inç dizüstü bilgisayar şeklinde de kullanılabiliyor. MIL-STD 810G ve IP54 sertifikalı cihaz, Intel Celeron işlemci ve 64 GB of eMMC depolama alanıyla her yerde kullanılabilecek kullanışlı ve güvenilir bir çözüm sunuyor. Enduro T1 ayrıca eldivenle de kullanılabiliyor.



Acer Enduro T1 (ET108-11A) ise akıllı perakende, depo ve fabrika çalışanları için tasarlanan kompakt ve dayanıklı bir 8 inç Android tablet. MIL-STD 810G ve IP54 sertifikalı bu tablet, tercihe bağlı aksesuarları ve programlanabilir tuşlarıyla birçok farklı ortama uygun hale getirilebiliyor. Enduro T1 ayrıca eldivenle de kullanılabiliyor.

Fiyat

Acer Enduro N3, haziran ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 999 euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.



