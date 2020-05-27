SAHA İstanbul internet üzerinden faaliyetlerini sürdürüyor

Sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul, iş dünyasında dijitalleşmeye hız katan Kovid-19 salgını sürecinde firma tanıtımlarını ve network çalışmalarını online mecralara taşıdı.

SAHA İstanbul açıklamasına göre, Milli Teknoloji Hamlesi'nin destekçisi, yüksek teknoloji üretim kabiliyetine sahip yüzlerce firmayı aynı çatı altında buluşturan SAHA İstanbul, savunma, havacılık ve uzay endüstrisine yönelik üretim yapan yerli firmaları online mecralarda buluşturuyor.

Kovid-19 döneminde sürece hızla uyum sağlayan SAHA İstanbul, "Yeteneklerimizi Tanıyalım" başlıklı webinarlarla firmalarının üretim yeteneklerini ve ürünlerini tanıtmaya, sektörde verimli ağlar kurmaya devam ediyor.

Canlı yayınlanan webinarlar SAHA İstanbul'un; Youtube, Facebook ve Twitter hesaplarından izlenebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, tüm sektörlerde olduğu gibi iş dünyasındaki yüze yüze iletişimin de dijital ortama taşındığı salgın günlerinde SAHA İstanbul'un çalışmalarına dijital olarak devam ettiğini ifade etti.

Düzenli olarak gerçekleştirilen webinarlarla üyelerin firmalarını tanıttığını ve üretim yeteneklerini anlatan sunumlar yaptığını aktaran Keleş, şunları kaydetti:

"İlgiyle takip edilen bu tanıtım webinarları sayesinde firmalarımız üretimleri sırasında ihtiyaç duydukları malzemelerin yerli üreticilerinden haberdar oluyor. Türkiye'nin yüksek teknoloji üretim yetenekleri anlatılıyor. SAHA İstanbul komite yöneticilerinin de katıldığı webinarlar yerli üretimin artırılmasına yönelik önemli iş birliği fırsatları da sunuyor.

SAHA İstanbul üyelerinin büyük bölümü; savunma, havacılık ve uzay sanayinde ihtiyaç duyulan yüksek teknoloji gerektiren üretimler gerçekleştiren özellikli firmalar. Salgın sürecinde de Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ne destek vermeye, yerli firmalar arasında iş birliği fırsatları yaratmaya kesintisiz devam ettik."