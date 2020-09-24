Sağlık hizmetlerini hedefleyen siber suç oranında patlama yaşanıyor

Siber suçlular için her kriz bir fırsat anlamına geliyor, hatta küresel bir salgın bile. hacker:HUNTER belgeselinin yapımcıları, son birkaç aydır salgın sırasında sağlık sisteminin artan siber saldırılar ve kötü amaçlı yazılımlardan oluşan yüksek teknolojili tehditlerle nasıl karşı karşıya kaldığını tüm netliğiyle ortaya koymak üzere dünyanın dört bir yanındaki hastanelerle, kolluk kuvvetleriyle, sağlık kuruluşlarıyla ve araştırma merkezleriyle görüştü.

Belgesel, COVID-19 küresel salgını sırasında sağlık hizmetlerine yapılan siber saldırıların şok edici artışını ortaya koyuyor. Mart ayından bu yana sistemlerinde siber suçlarda 5 kat artış olduğunu bildiren Dünya Sağlık Örgütü'ne yönelik hedefli saldırılar bu akımda başrolü üstleniyor.

Devlet destekli bilgisayar korsanları biyolojik verilere odaklı bir siber savaşa kilitlenirken, siber suçlular ve çeteler küresel kaostan yararlanıyor. Sağlık hizmetleri her zaman bilgisayar korsanlarının hedefi olsa da saldırganlar hastanelerin bu dönemde fidye ödemeye her zamankinden daha istekli olabileceğini bildiğinden salgınla birlikte saldırılara hız verdi. Örneğin Mart ayında ülkedeki COVID-19 testlerinin büyük bir kısmını gerçekleştirmekten sorumlu olan Çek Cumhuriyeti'nin Brno Üniversite Hastanesi, fidye saldırısı nedeniyle hizmet veremez duruma geldi ve böylesine kritik bir ortamda BT ağını kapatmaya zorlandı.

Küresel salgın siber suç faaliyetlerinde artışa neden olurken, siber güvenlik topluluğundan da inanılmaz bir karşı hamle geldi. Siber gönüllüler, sağlık zincirinin her noktasındaki hastanelere ve sağlık kurumlarına sistemlerini korumak için ücretsiz destek sağlamak için yorulmadan çalışan 3 bin kişilik bir grup olan CV19'u oluşturdu. Tüm sektörlerin küresel kriz ortamında ihtiyaçları karşılamak için elinden geleni ortaya koyduğu bir ortamda, siber güvenlik topluluğunun sağlık kahramanlarının işlerini yapmalarına yardımcı olmak için ortaya koyduğu bu katkı gerçekten çok değerli.

Filmin yönetmenliğini Didi Mae Hand, yapımcılığını Max Peltz üstlendi. hacker: HUNTER serisi, Carbanak grubu ve WannaCry fidye yazılımı saldırısı hakkında ilk iki belgeseli de yöneten Hugo Berkeley tarafından yaratıldı.

Belgesel 20’şer dakikalık iki bölümden oluşuyor: