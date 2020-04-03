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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 03.04.2020 - 06:33,Son Güncelleme:/

Sağlık çalışanları için 25 gramlık yüz siperliği geliştirildi

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Sağlık çalışanları için 25 gramlık yüz siperliği geliştirildi
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Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde kurulan İzmir Biyotıp ve Genom Merkezinde (İBG), sağlık çalışanları için 25 gramlık koruyucu yüz siperliği geliştirildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde kurulan İzmir Biyotıp ve Genom Merkezinde (İBG), yeni tip koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarının uzun saatler kullandığı, mevcut ürünlerde ortalama 300 gram olan koruyucu yüz siperliğini daha hafif hale getirmek için proje hazırladı.

Dr. Arif Engin Çetin'in yürütücülüğünü üstlendiği laboratuvarda, Ece Cesur ve Bilge Can'ın geliştirdiği üç boyutlu basım yöntemiyle, 25 gram siperlik üretildi.

Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının daha rahat kullanması için piyasada bulunan örneklerine göre daha basit ve hafif bir tasarım geliştirdiklerini söyledi.

Sadece 6 gram ham madde kullanarak 25 gramlık koruyucu yüz siperliği hazırladıklarını belirten Çetin, "Normalde bir yüz siperi, üç boyutlu yazıcılarla 1,5 ila 2 saat arasında yapılabiliyor. Bu süreyi 29 dakikaya kadar düşürmeyi başardık." dedi.

Çetin, "Laboratuvarımız, İzmir bölgesinde ihtiyaç duyulan her noktaya gönderim için üretime aralıksız devam ediyor. İBG bünyesinde sağlanan bütçeyle yüz siperlikleri sağlık çalışanlarına ücretsiz dağıtılıyor." diye konuştu.

Evden çalışanların hayatını kolaylaştıran uygulama: Microsoft TeamsSkype entegrasyonuyla günümüzün dijital iş platformları arasında öne çıkan Microsoft Teams, koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde günden güne kullanıcı kitlesini hızla artıran bir iş uygulaması. Ekiplerin her yerden kesintisiz, verimli ve güvenli çalışmasını hedefleyen Microsoft, özellikle teknoloji desteğinden yoksun olan çalışanlara ve sağlık sektörü uzmanlarına daha fazla yardımcı olmak için, Teams’e 3. yılında yeni özellikler de ekledi. Bu kapsamda Microsoft Türkiye Kurumsal İş, Üretkenlik ve Güvenlik Uygulamaları Satış Direktörü Ozan Öncel ile Teams’i konuştuk. (Sponsorlu içerik)
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