SabancıDx 2019 yılını büyüme ile kapattı

Sabancı Topluluğu'nun dijital ve analitik şirketi SabancıDx, 2019 yılında ileri veri analitiği, robotik süreç otomasyonu, blokzinciri, yapay zekâ, endüstriyel IoT gibi teknolojilere yaptığı yatırımlarla ciro bazında yüzde 39 büyüme elde ederken, net kârını da yüzde 96 oranında artırdı. Hızlı büyümesi ve attığı adımlar ile öne çıkan şirket Fortune Dergisi tarafından 2020 yılında takip edilmesi gereken şirketler arasında gösterildi.



SabancıDx beş yeni nesil teknoloji girişimiyle işbirliğine gitti



Yılın son çeyreğinde sanayi, üniversite ve startup işbirliğine dayalı bir Ar-Ge ekosistemi oluşturma amacıyla SabancıDx Dijital Kampüs'ü faaliyete geçiren SabancıDx, burada başlattığı Catalist Start-up Programı kapsamında 300'den fazla start-up şirketini incelemeye aldı. 50'nin üzerinde start-up şirketini işbirliği adayı olarak belirleyen SabancıDx, IoT, ileri veri analitiği ve dijital ikiz gibi yeni nesil teknoloji alanlarında faaliyet gösteren beş start-up ile aktif olarak çalışma yürütmeye başladı.



Yazılım ihracatıyla iki kıtaya ulaştı



SabancıDx, 2019 yılında dijital yazılım ihracatında, online satın alma platformu Pratis'i Mısır ve Portekiz'e ihraç etti. İleri veri analitiği ile son beş yılın satın alma verilerini inceleyerek satın alma departmanlarının iş verimini artıran Pratis, alıcı firmalar ile tedarikçileri bir araya getiriyor. Sektörlerine göre ayrılmış binlerce tedarikçiyle Pratis üzerinden buluşan alıcı firmalar, stratejik satın alma ve e-ihale süreçlerini en uygun maliyetle yürütme imkânına sahip oluyor.



İleri veri analitiği ile 200 milyon TL değer yarattı



İş dünyasında değeri her geçen gün artan veriyi, ileri veri analitik teknolojisini kullanarak kurumlar için kritik bilgilere dönüştürmeyi hedefleyen SabancıDx, 2019 yılı içerisinde sanayi ve çimento sektörlerinde 27, enerji sektöründe 11, sigorta sektöründe 19 ve perakende sektöründe 17 proje olmak üzere toplamda 74 analitik proje yürütürken, bu projeler aracılığıyla 200 milyon TL değer üreterek müşterilerinin verimliliğini, kârlılığını ve ürün kalitelerini artırmalarına destek oldu.



Sabancı Holding CFO'su ve SabancıDx Murahhas Azası Barış Oran, SabancıDx'in 2019 faaliyetleri konusunda şu değerlendirmeleri yaptı: “Sabancı Holding'in 'Yeni Neslin Sabancısı' vizyonundan hareketle, 2018 yılında yeni adı ve yeni faaliyet alanları ile yapılandırılan SabancıDx, Sabancı Holding şirketlerinin dijital sağduyusu olarak, şirketlerin bir bütün olarak dijitalleşmesine ve yeni nesil teknolojilerden yararlanarak iş süreçlerinin verimli, rekabetçi ve yenilikçi dönüşümler geçirmesine katkıda bulunmaktadır. SabancıDx, holdingimizin 2019 yılındaki en önemli yatırımları arasında yer alan Dijital Kampüs'te yenilikçi girişimlerle işbirliğine giderek grup şirketlerine, ülkemize, bölgemize ve dünyaya yeni teknolojiler ve yaklaşımlar kazandıracaktır.”



2019'un SabancıDx için tüm yönleriyle önemli olduğunu belirten SabancıDx Genel Müdürü Burak Aydın şunları söyledi: “SabancıDx olarak her yönüyle çok başarılı bir yıl geçirdik. 2018'de yaşadığımız marka değişiminin ötesinde, çok kapsamlı bir çevik dönüşüm geçirdiğimiz 2019 yılı SabancıDx'in geleceği açısından çok önemliydi. Türkiye'nin uzun vadede kalkınması için sanayi, üniversite ve girişimcilik işbirliğinin gücüne her zaman inandık ve SabancıDx Dijital Kampüsümüzde farklı alanlardan beslenen, işbirliğini güçlendiren, inovasyon odaklı bir ekosistem kurduk. Dijital Kampüs iş dünyası, grup şirketleri, akademi ve girişimlerin buluşma noktası olmaya başladı. Değişimlere hızlı adapte olabilen, değer yaratan, hiyerarşiden uzak çalışan ekiplerle yeni çalışma yaklaşımlarını benimseyen bir dönüşümü hızla hayata geçirdik. SabancıDx'in gelecek vizyonu doğrultusunda, günümüzde yeni ekonomik güç haline gelen verinin keşfi, kalitesi, tekilleştirilmesi, ilişkilendirilmesi ile ilgili çözümler için çalışıyor, ileri veri analitiği ile veriyi bilgiye, bilgiyi katma değere dönüştürecek sinerjiyi topluluğumuzun şirketleri ile birlikte oluşturmaya gayret ediyoruz.”



