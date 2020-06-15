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Teknoloji
Haber Giriş: 15.06.2020 - 09:03,Son Güncelleme:

Sabancı Social platformu kuruldu: Peki ne işe yarayacak?

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Sabancı Social platformu kuruldu: Peki ne işe yarayacak?
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Sabancı Holding, topluluk çalışanlarının birbirleriyle dijital ortamda daha fazla iletişim ve işbirliği içinde olacakları Topluluk içi dijital sosyal ağ platformu Sabancı Social’ı kurdu.

Sabancı Holding bünyesinde çalışanlar, mobil uygulama veya web üzerinden erişebilecekleri Sabancı Social sayesinde, Sabancı Topluluğu ve şirketleri ile ilgili konularda güncel haberlere ulaşabilecek, Sabancı Topluluğu’nun farklı şirketlerindeki kariyer fırsatlarını daha yakından takip edebilecek, ihtiyaç duydukları alanlarda çalışma arkadaşlarına destek olabilecek, birbirlerinden öğrenebilecek ve çeşitli gruplar aracılığı ile birbirleriyle sosyalleşebilecekler.

Sabancı Social’ın dijitalleşen dünyanın gereksinimlerine uygun olarak tasarlandığını belirten Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Hakan Timur, “Sabancı Social; Yeni Neslin Sabancı’sı vizyonu ile hedeflediğimiz Dijitalleşme, Yetenek Yönetimi ve Sabancı Ekosisteminde Değer Yaratma stratejik önceliklerimizi yansıtacak şekilde tasarlandı. Sabancı Topluluğu olarak, çalışanlarımızın birbirleriyle teknolojinin imkânlarını kullanarak daha fazla iletişim ve işbirliği içinde olması, bir süredir en önemli gündem maddelerimizden biriydi. Covid-19 Pandemi süreci ile artan sosyal mesafe sonucunda bu konunun önemini daha da içselleştirmiş olduk.”

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