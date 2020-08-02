Saati kim buldu ve icat etti? Saat ne zaman bulundu

Saat bulunan en önemli icatlardan birisidir. Saatin bulunması oldukça eski bir tarihe dayanmaktadır. Saatin bulunuşu antik döneme kadar uzanmaktadır. Saati zaman içerisinde pek çok kişi geliştirmiş ve bulmuştur.

Saati Kim Buldu?

İlk saati bir mekanik saat olan Çinli bilgin Su Song tarafından icat edilmiştir. Su Song icat ettiği ilk saat bir mekanik saatti ve bu saat bir su ile çalışıyordu. İlk mekanik olarak üretilen analog saati ise Jacob Zech tarafından icat edilmiştir. Daha sonra bulunan bu saatleri ünlü bilim adamları Galile tarafından da geliştirilmiştir. Günümüzde kullanılan ilk modern yaylı saatler ise Alman mucit olan Peter Henlein tarafından icat edilmiştir.

Saati tarihte pek çok kişi icat etmiştir. İlk olarak Çinli bilim adamı Su Song tarafından icat edilen saat daha sonra Jacob Zech ve Peter Henlein tarafından da icat edilmiştir.

Saat Ne Zaman Bulundu?

İlk saat antik çağ döneminde Mısır'da 6000 bin yıl önce bulunmuştur. Günümüzde kullandığımız modern saat ise 1525 yılında icat edilmiştir.