MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriSaati kim buldu ve icat etti? Saat ne zaman bulundu
GeriTeknoloji Saati kim buldu ve icat etti? Saat ne zaman bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 02.08.2020 - 02:56,Son Güncelleme:

Saati kim buldu ve icat etti? Saat ne zaman bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Saati kim buldu ve icat etti? Saat ne zaman bulundu
Abone Olgoogle-news

Saat dünyadaki en önemli icatlardan biri olarak kabul edilmektedir. Pek çok saat çeşidi bulunmaktadır. Duvarlara astığımız kolumuza taktığımız saatler hayatımızın büyük bir alanında bize eşlik eder. Zamanı takip edebildiğimiz saatin bir buluş serüveni de bulunmaktadır. Peki, saati kim buldu? Saati kim icat etti? Saat ne zaman bulundu? İşte saat ile ilgili tüm detaylı bilgiler.

Saat bulunan en önemli icatlardan birisidir. Saatin bulunması oldukça eski bir tarihe dayanmaktadır. Saatin bulunuşu antik döneme kadar uzanmaktadır. Saati zaman içerisinde pek çok kişi geliştirmiş ve bulmuştur.

 Saati Kim Buldu?

 İlk saati bir mekanik saat olan Çinli bilgin Su Song tarafından icat edilmiştir. Su Song icat ettiği ilk saat bir mekanik saatti ve bu saat bir su ile çalışıyordu. İlk mekanik olarak üretilen analog saati ise Jacob Zech tarafından icat edilmiştir. Daha sonra bulunan bu saatleri ünlü bilim adamları Galile tarafından da geliştirilmiştir. Günümüzde kullanılan ilk modern yaylı saatler ise Alman mucit olan Peter Henlein tarafından icat edilmiştir.

 Saati tarihte pek çok kişi icat etmiştir. İlk olarak Çinli bilim adamı Su Song tarafından icat edilen saat daha sonra Jacob Zech ve Peter Henlein tarafından da icat edilmiştir.

 Saat Ne Zaman Bulundu?

 İlk saat antik çağ döneminde Mısır'da 6000 bin yıl önce bulunmuştur. Günümüzde kullandığımız modern saat ise 1525 yılında icat edilmiştir.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle