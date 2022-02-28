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Ryan Ding: Daha güçlü bir dijital ekonomi için birlikte çalışmalıyız

#Huawei#Teknoloji#Mobil Dünya Kongresi
Ryan Ding: Daha güçlü bir dijital ekonomi için birlikte çalışmalıyız

İspanya’nın Barselona kentindeki 2022 Mobil Dünya Kongresi’nin resmi başlangıcından bir gün önce gerçekleştirilen Huawei Forumu'nda, Huawei İcra Direktörü ve Mobil Operatörlerden Sorumlu Başkanı Ryan Ding, “Geleceği Aydınlatmak” başlıklı bir açılış konuşması yaptı. Ding, mobil operatörlerin üzerinde çalışabileceği üç ana nokta olan bağlantı yoğunluğu, bilgi işlem çeşitliliği ve karbon azaltma yoğunluğuna dikkat çekti. Ding ayrıca, daha güçlü bir dijital ekonomi oluşturmak üzere, GUIDE (REHBER) iş planı kapsamında, mobil operatörleri Huawei ile birlikte çalışmaya davet etti.

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Küresel dijital ekonomi hızla gelişiyor. 2022 yılında küresel gayri safi yurtiçi hasılanın %50'sinden fazlası dijitalleşecek. Çin, Güney Kore ve Avrupa Bölgesi, dijital ekonomi için büyük ölçekli yatırım planlarını şimdiden açıkladı. Mobil operatörler, BT altyapı sağlayıcıları olarak geleceğin dijital ekonomisinin gelişimine öncülük etmede giderek daha önemli bir rol oynayacak. 

Dijital ekonominin geleceğini şekillendirecek üç temel başlık 

Ryan Ding açılış konuşmasında, dijital ekonominin canlanması için bağlantı yoğunluğu, bilgi işlem çeşitliliği ve karbon azaltma yoğunluğu faktörlerinin önemine değindi. Ding, bu temel faktörlerin dijital ekonominin geleceğini şekillendirmek için, mobil operatörlere ihtiyaç duydukları itici gücü  sağlayacağını söyledi. 

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“Operatörler, bağlantı yoğunluğunu artırarak 5G kullanıcı tabanını büyütebilir ve iş kapsamlarını genişletebilirler. Bilgi işlem kaynaklarını çeşitlendirerek, büyüme amaçlı dijitalleşmeyi artırmak üzere, bağlantı teknolojileri ve BT arasında sinerji yaratabilirler. Karbon azaltma konusunda, Huawei'in de sunduğu yeşil BT çözümleri, ağ kapasitesini artıracak ve daha çevreci bir kalkınma için BİT başına enerji tüketimini azaltacaktır.” 

5G çok yol kat etti 

“Ticari 5G dağıtımı iki yıl önce başladı ve o zamandan bu yana 5G ağlarının, kullanıcılarının ve cihazlarının sayısı hızla arttı. 2021'in sonuna kadar, 200'den fazla mobil operatör, ticari 5G ağlarını kurmayı sürdürdü ve 700 milyondan fazla 5G kullanıcısına hizmet verdi. Şu anda kullanımda olan 1.200'den fazla ticari 5G cihazı söz konusu. Bu gitgide büyüyen kullanıcı tabanı, mobil operatörlere de ticari anlamda önemli bir kazanç sağlıyor.” 

Ryan Ding, bazı mobil operatörlerin 5G alanındaki başarı hikayelerini paylaşırken, AR (artırılmış gerçeklik), VR (sanal gerçeklik) ve yeni video gibi 5G uygulamalarının getirilerini de örneklerle aktardı. Ryan Ding, esnek 5G fiyatlandırma modellerinin hem kullanıcılara hem de operatörlere fayda sağladığını ve 5G kullanıcı tabanındaki büyümeyi artırdığını söyledi. 

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“Çin'de, 5GtoB (Kurumsal 5G Endüstrisi) özel ağları, birden fazla sektörde dengeli bir şekilde dağıtıldı. Huawei, 2021'in sonuna kadar Çinli operatörler ve iş ortaklarıyla 3.000'den fazla ticari 5GtoB sözleşmesi imzaladı.” Ryan Ding, bir kömür madeninin makasları uzaktan kontrol etmek için kullandığı 5G uygulama örneklerini katılımcılarla paylaştı. 5G'nin devreye alındığı ocakta madenciler, daha güvenli ve konforlu bir ortamda çalışıyor. 

 

Yeşil teknolojilerle daha fazla BİT, daha az WATT 

Çevre odaklı teknolojiler, dijital ekonomide sürdürülebilir büyümenin anahtarıdır. BT endüstrisi, diğer endüstrilerin karbon ayak izlerini azaltmalarına yardımcı olmak için yenilikçi çözümler sunuyor. Bu tasarrufun, BT endüstrisinin kendi ayak izinden on kat daha büyük olduğu tahmin ediliyor. Ryan Ding, Huawei'in yeşil teknolojiler özelindeki stratejisini “Daha fazla BİT, daha az WATT” olarak açıkladı. Huawei, yeşil baz istasyonları, yeşil ağ sistemleri ve yeşil operasyonlar da dahil olmak üzere, tüm çevreci çözümleriyle, mobil operatörlerin ağ kapasitelerini artırmalarına ve BİT başına enerji tüketimini azaltmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Huawei ayrıca, BT endüstrisinin karbon emisyonlarını ölçmek ve operatörlerin yeşil stratejilerini hayat geçirmelerine yardımcı olmak üzere “Ağ Karbon Yoğunluğu” endeksinin önemini de vurguladı. 

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Ryan Ding konuşmasının sonunda, mobil operatörlerin başarısı için gerekli beş temel yeteneği geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan “Huawei REHBER (GUIDE)” iş planı kapsamında birlikte çalışma çağrısı yaptı. Hizmet kapasitesini artırmak, verimlilik odaklı yenilikleri hayata geçirmek, kaynaklardan doğru şekilde yararlanmak, rekabette değer yaratmak ve topluma katkıda bulunmak, Huawei’in REHBER yaklaşımının beş temel unsurunu oluşturuyor.

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#Huawei#Teknoloji#Mobil Dünya Kongresi

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