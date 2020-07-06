Rüzgar enerjisinin bakım ve onarımına dikkat

Toplumlar, ucuz ve temiz enerjiyi talep etmeyi daha yüksek sesle dile getiriyor. Ülkelerin çevre, enerji ve ekonomi üçgenindeki planlarında da en temel kaynağı rüzgar enerjisi oluşturuyor. Hem çevreci hem de yenilenebilir enerji olan rüzgarın faydalarına ulaşmak ise arka planında önemli süreçleri olan bakım ve onarımları barındırıyor. Rüzgar enerjisinin sağladığı sayısız faydaya ulaşan tüm rüzgar ülkelerindeki en önemli unsurun rüzgar türbinlerindeki sürdürülebilir bakım ve onarım sistemleri olduğunu belirten Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın’a göre, dünyanın 10 rüzgar ülkesinden biri olarak gösterilen Türkiye’nin rüzgar enerjisindeki gelişmişlik düzeyinin devamlılığının önemli ilerlemeler kaydettiği bakım ve onarım süreçlerindeki hizmet kalitesine bağlı olduğunu dile getiriyor.

Karşılaştırılan tüm fosil yakıtlı enerji çeşitlerine göre ciddi derecede düşük maliyetli olan rüzgar enerjisi, diğerlerine oranla da çok çevreci olması ile dikkat çekiyor. Gelecek nesillere temiz bir yaşam bırakabilmenin enerji boyutundaki önemli çıkış yolu olan rüzgar, tüm dünyada yükselişine devam ediyor. Ülkemizde de enerji ihtiyacımızın %8’ini karşılayan rüzgarın sağladığı ekonomik faydanın başta enerji ithalatındaki arz ve dışa bağımlılıktaki düşüş olduğuna dikkat çeken Ali Aydın, sahip olduğumuz ve her yıl üzerine koyarak gelişen rüzgarımızın hem toplumumuzun isteklerine cevap verebileceğini hem de ciddi istihdam yaratılacak bir alan olduğunu aktarıyor.

RÜZGAR TÜRKİYE’DE 15 BİN KİŞİYİ İSTİHDAM EDİYOR

Özellikle rüzgar enerjisinin geliştiği Avrupa ülkelerinde ekonomik istihdamın boyutları her yıl daha da artıyor. Tüm Avrupa genelinde rüzgarın sağladığı istihdam 300 binden fazla. Ülkemizin de rüzgar enerjisine vereceği önem ve destekle ciddi derecede istihdam kaynağına kavuşacağını aktaran Aydın, TÜREB’den edinilen bilgilere göre ülkemizdeki rüzgarın sağladığı istihdamın 15 bin kişi olduğunu ifade ediyor. Bir rüzgar türbinin faaliyete geçmesi için fabrika sürecinden kurulumuna, işletmesinden bakım ve onarımlarına kadar birçok kişinin istihdamı sağlanan rüzgar sektörünün ülkemizde daha da gelişeceğine inancı olan Aydın, üretici, yatırımcı ve hizmetler döngüsündeki sağlanacak desteklerin hem ucuz enerjiyi hem de istihdamın artmasını sağlayacağını da belirtiyor.

Önemli süreçlerden ve aşamalardan geçerek kurulan ve enerji üretmeye başlayan rüzgar türbinleri, adeta geleceğin enerjisinde önemli bir yapı taşını temsil ediyor. Duruş sürelerinden, karşılaşılan birçok soruna kadar bir rüzgar türbinin sağlığı ve işleyişi rüzgar enerjisine direkt etki ediyor. Gerekli bakım ve onarımları dikkate almayan işletmelerin sonraki süreçte ciddi zararlarla karşılaşabildiğini de aktaran Aydın, bu durumun sonucunda ülke enerjisinin ve ekonomisinin de yara aldığı bir döngünün gerçekleştiğini belirtiyor.



