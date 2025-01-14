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Rusya'dan Google'a 78 milyon dolar ceza

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#Google#Rusya#Ceza
Rusyadan Googlea 78 milyon dolar ceza
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 14:56

Rusya, Google'a kestiği cezalara bir yenisini daha ekledi. Google'ın ödemediği cezalara 78 milyon dolar daha eklenmiş oldu.

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Rusya'da, daha önce verilen cezaları ödemediği gerekçesiyle Google'a 8 milyar ruble (yaklaşık 78 milyon dolar) ceza verildi.

Google aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.

Platformun daha önce verilen para cezalarını ödemediği için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Google'ın 8 milyar ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Ülkede Google'ın yanı sıra Apple, X, Instagram ve Facebook gibi çeşitli yabancı platformlara da bazı içeriklere erişimi engellemediği gerekçesiyle para cezaları verilmişti.

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#Google#Rusya#Ceza

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