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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 01.04.2020 - 06:20,Son Güncelleme:/

Rusya'daki teknolojik cihazlarda "yerli yazılım şartı" ertelendi

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Rusya'daki teknolojik cihazlarda "yerli yazılım şartı" ertelendi
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Rusya'da Rus yazılımına sahip olmayan akıllı telefon ve bilgisayarların satışının yasaklanmasına yönelik son tarih ertelendi.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da kabul edilen yasa değişikliğine göre, ülkede çalışan çeşitli cihazların fabrika ayarı olarak Rus yazılımlarıyla çalışmasını gerektirecek son tarih 1 Temmuz'dan 1 Ocak 2021'e çekildi.

Rus yetkililer, söz konusu yasayla Rus bilişim şirketlerinin daha rekabetçi hale geleceğini ve tüketici haklarının korunacağını savunurken, bazı uzmanlar, yasanın Rus bilişim sektöründe karmaşaya neden olacağına dikkati çekmişti. 

Rusya'da satılan yabancı menşeli telefonlarda, Rus yapımı arama motoru ve mesajlaşma uygulamalarının yer alması bir süre önce de gündeme gelmişti. Söz konusu girişime Yandex, Mail.ru gibi Rus teknoloji şirketleri destek verirken, Apple, Samsung ve Huawei gibi şirketler karşı çıkmıştı.

Evden calisanlarin hayatini kolaylastiran uygulama: Microsoft TeamsSkype entegrasyonuyla günümüzün dijital iş platformları arasında öne çıkan Microsoft Teams, koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde günden güne kullanıcı kitlesini hızla artıran bir iş uygulaması. Ekiplerin her yerden kesintisiz, verimli ve güvenli çalışmasını hedefleyen Microsoft, özellikle teknoloji desteğinden yoksun olan çalışanlara ve sağlık sektörü uzmanlarına daha fazla yardımcı olmak için, Teams’e 3. yılında yeni özellikler de ekledi. Bu kapsamda Microsoft Türkiye Kurumsal İş, Üretkenlik ve Güvenlik Uygulamaları Satış Direktörü Ozan Öncel ile Teams’i konustuk. (Sponsorlu içerik)
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