Rusya'da sosyal medya platformlarını sahte hesaplar sardı

Sosyal medya izleme şirketi Graphika'nın hazırladığı rapora göre, 2014-2020 yılları arasında aynı kaynaktan hazırlanan 7 dilde 2 bin 500'den fazla kurgulanmış içerik, internette aralarında Facebook, Twitter, YouTube ve Reddit gibi sosyal paylaşım sitelerinin olduğu 300'den fazla platform ve forumda paylaşıldı.

Bu paylaşımların çoğu, bir kez kullanılan sahte hesaplardan yapıldı.

Rus yönetiminin düşman gördüğü ülkelerdeki gerilimleri arttırmayı hedefleyen paylaşımlarda, iç savaşın yaşandığı Ukrayna'daki Batı yanlısı hükümetlerin başarısız ve güvenilmez olduğu, ABD ve NATO'nun yabancı ülkelere yönelik müdahalelerinin yanlışlığı, Avrupa Birliği ülkelerinin zayıf ve ihtilaf içinde olduğu, Müslümanların saldırgan işgalciler olduğu, Rusya'nın Batı'nın çifte standartlı yaklaşımı ve kumpaslarına maruz kaldığı, Rus hükümetini eleştirenlerin ahlaki çöküntü içinde, alkolik veya akıl sağlığı bozuk kişiler olduğu tezlerine yer verildi.

Dünya Anti-Doping Ajansının (WADA) doping testlerinde görülen usulsüzlükler nedeniyle Aralık 2019'da Rusya'ya uluslararası spor müsabakalarından 4 yıl men cezası vermesinin ardından, WADA yetkililerini hedef alan ve uluslararası spor organizasyonlarının taraflı ve Rusya'ya karşı önyargılı olduğunu savunan paylaşımlar yapıldı.

Rus trollerin hedefinde Türkiye de vardı

Suriye'deki iç savaşa müdahale eden Rusya'nın Türkiye ile anlaşmazlık yaşadığında, Türkiye'nin saldırgan ve başka ülkeleri istikrarsızlaştıran bir güç olduğu tezlerinin işlendiği paylaşımlar yapıldı.

Raporda araştırmacıların "Secondary Infektion" adını verdiği dezenformasyon kampanyasının ABD ve Avrupa ülkelerinde seçimlere etki etmeyi, demokratik süreci sabote etmeyi amaçlayan paylaşımlar yaptığı ancak asıl odağının seçimler değil, Rusya'nın düşmanı olarak algıladıkları ülkeler arasındaki anlaşmazlıkları büyütmeyi amaçlayan konu ve temalara öncelik verdiği kaydedildi.

Sahte belgeler kullanıldı

Rapora göre, dezenformasyon amaçlı paylaşımlarda çok sayıda sahte belge ve içeriğe yer verildi. Paylaşımlarda gerçek mektup, dilekçe ve resmi belge izlenimi verilen 250'den fazla sahte doküman kullanıldığı tespit edildi. Batılı siyasetçilerin adına üretilen sahte mektup, twit ve blog yazıları paylaşımlara kaynak olarak gösterildi.

ABD'de özel yetkili savcı Robert Mueller, Rusya'nın 2016 Başkanlık seçimlerine müdahalesiyle ilgili yürüttüğü soruşturmada Rus uyruklu 13 kişiyi ve aralarında resmi statüdeki İnternet Araştırma Ajansının olduğu 3 kuruluşu, seçimlere müdahaleye yönelik dezenformasyon ve kara propoganda faaliyeti yürütmekle suçlamıştı.



