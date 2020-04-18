Rust Sistem Gereksinimleri Neler? Rust İçin Önerilen Ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler

Hayatta kalma oyunlarından birisi olan Rust oyunu içerisinde hayatta kalabilmek tek amaçtır. Fakat bu oyunu oynayabilmek için bazı sistem gereksinimleri bulunmaktadır. Bu sistem gereksinimleri minimum ve önerilen olmak üzere 2 çeşittir.

Rust oyunu içerisinde oyuncunun amacı hayatta kalabilmektir. Bu oyun içerisinde açlık, susuzluk ve soğuk gibi engeller çıkarak oyun oynanmaktadır. Oyun içerisinde büyük kaleler yaratarak hayvanlar öldürülmelidir. Oyuncu kendisini bu kale ve silahlar ile kendisini korumaktadır.

Rust Sistem Gereksinimleri

Rust oyunu oynayabilmek için sistem gereksinimleri bulunur. Bu sistem gereksinimleri bulunursa bilgisayardan oynanabilir. Rust sistem gereksinimleri minimum ve önerilen sistem gereksinimleri olarak açıklanmaktadır. Rust minimum sistem gereksinimleri aşağıda açıklanmaktadır.

- Windows 7 64bit bir işletim sistemi olmalıdır.

- İşlemci Intel Core i7-3770 / AMD FX-9590 veya daha iyisi olmalıdır.

- Bellek 8 GB RAM olmalıdır.

- Ekran kartı GTX 670 2 GB / AMD R9 280 daha iyisi olmalıdır.

- DirectX sürümü 11 olmalıdır.

- Ağ geniş internet bağlantısı olmalıdır.

- Depolama alanı 10 GB kullanılabilir alan olmalıdır.

Rust önerilen sistem gereksinimleri şunlardır:

- Widows 10 64 bir bir işletim sistemi olmalıdır.

- Intel Core i7-4690K / AMD Ryzen 5 1600 işlemcisi bulunmalıdır.

- Bellek 16 GB RAM olmalıdır.

- Ekran kartı GTX 980 / AMD R9 Fury

- DirectX sürümü 12 olmalıdır.

- Ağ geniş internet bağlantısı olmalıdır.

- Depolama alanı 12 GB kullanılabilir alan olmalıdır.