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Teknoloji
DHA
Haber Giriş: 15.10.2020 - 09:13 | Son Güncelleme:

Rus kozmonotlar ve NASA astronotu rekor hızla ISS'e ulaştı

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Rus kozmonotlar ve NASA astronotu rekor hızla ISS'e ulaştı
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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotu Kathleen Rubins ve Rus kozmonotlar Sergey Rıjikov, Sergey Kud-Sverçkov, Kazakistan’daki uzay üssünden Soyuz-MS-17 uzay aracıyla ultra hızlı uçuş planıyla 3 saat içerisinde rekor hızla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaştı.

NASA astronotu Kathleen Rubins ve Rus kozmonotlar Sergey Rıjikov, Sergey Kud-Sverçkov, Kazakistandaki Baykonur Uzay Üssünden ISSe Soyuz-MS-17 uzay aracıyla ultrahızlı uçuş planıyla 3 saat içerisinde rekor hızla ulaştı.

Ekibin, ISSde 6 ay kalması planlanıyor. Öte yandan, ekibin Rus Zvezda modülünde tespit edilen hava sızıntısının onarımı için ekipman götürdükleri aktarıldı.

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