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Teknoloji
DHA
Haber Giriş: 02.04.2020 - 08:37,Son Güncelleme:/

Rus bilim adamlarından koronavirüse karşı mücadelede yeni adım

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Rus bilim adamlarından koronavirüse karşı mücadelede yeni adım
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Rusya'da bilim insanları koronavirüs (Covid-19) ve diğer bakterilerin yayılmasını önlemek için suyun dezenfektana dönüştürülmesini sağladı. Yerel medya, üretilen cihazın soğuk plazma kullandığını ve suyu dezenfektana çevirerek virüs ve bakterileri öldürdüğünü duyurdu.

Rus merkezli Izvestia gazetesinin raporuna göre, Rusyada bulunan araştırmacı bir ekip, koronavirüste dahil olmak üzere tehlikeli patojenleri yok etmek için soğuk plazma kullanarak sıradan suyu ’Magnaril’ adlı bir sıvıya dönüştürmek amacıyla cihaz üretti.

LİTRE FİYATI 1.30 DOLAR

Magnarilin mantarlar, bakteriler ve virüsler için ölümcül olabileceği ifade edildi. Sıvının, çeşitli yüzeylere uygulanabilen veya havada dağılan bir dezenfektan olarak kullanılabileceği belirtilirken, tahmini fiyatının litre başına yaklaşık 1.30 dolar olduğu ifade edildi. Söz konusu sıvının, henüz yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı etkili olup olmadığının bilinmediği duyuruldu.

Evden çalışanların hayatını kolaylaştıran uygulama: Microsoft TeamsSkype entegrasyonuyla günümüzün dijital iş platformları arasında öne çıkan Microsoft Teams, koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde günden güne kullanıcı kitlesini hızla artıran bir iş uygulaması. Ekiplerin her yerden kesintisiz, verimli ve güvenli çalışmasını hedefleyen Microsoft, özellikle teknoloji desteğinden yoksun olan çalışanlara ve sağlık sektörü uzmanlarına daha fazla yardımcı olmak için, Teams’e 3. yılında yeni özellikler de ekledi. Bu kapsamda Microsoft Türkiye Kurumsal İş, Üretkenlik ve Güvenlik Uygulamaları Satış Direktörü Ozan Öncel ile Teams’i konuştuk. (Sponsorlu içerik)
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