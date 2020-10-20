Rumble Counter (Ct) - Rumble Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları

Rumble karakteri Lol oyununun önemli karakterlerinden bir tanesidir. Bu karakterlerin özelliklerine geçmeden önce Rumble hakkında genel bilgiler verebiliriz.

Rumble Counter

Rumble Mekanize Bela ismi ile tanınmaktadır. Oldukça hırslı ve aynı zamanda öfkeli bir mucittir. Aynı zamanda bir yordle olan Rumble hurdalardan zıpkınlar ve roketler yapabilir. Diğer karakterler Rumble'ın bu buluşları ile dalga geçerler. Ancak rumble bunları kulak ardı ederek çalışmalarına devam etmektedir.

Rumble Counter Karşı Güçlü Rakipleri

l Jayce

l Yorick

l Xin Zhao

l Elise

l Darius

l Viktor

Rumble Counter Karşı Zayıf Rakipleri

l Singed

l Nasus

l Jax

l Malphite

l Teemo

l Akali

Rumble Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Hurdalık Devi: Rumble'ın yetenekleri kullandığı zamanlarda bu karaktere ısı verir. Isısı %50 olduğu zaman ise yetenekleri Tehlike Bölgesine girer. Ancak ısısı 0 olduğu zaman motorunda hararet oluşmaktadır. Bu şekilde rakiplerine karşı ek zararlar verebilmektedir. Ancak bunu yaptıktan sonra birkaç saniye boyunca saldırı gerçekleştirememektedir.

Alev Makinesi: Rumble önünde bulunan koni içerisindeki düşmanlarını ateşe verir ve bir 3 saniyede hasar almalarına sebep olur. Tehlike bölgesinde bu hasar daha da artmaktadır.

Hurda Kalkan: Rumble bu yeteneği ile kalkan oluşturabilir. Bu yetenek onu düşmanlardan gelecek zararlara karşı korumaktadır. Bunun dışında hızlı bir şekilde hız patlaması da yapmaktadır. Tehlike bölgesinde hızı ile kalkan gücünde artış olmaktadır.

Elektro Zıpkın: Rumble bu yeteneği sayesinde sersemleten bir büyü yapmaktadır. Bu şekilde düşmanlarının büyü hasarı almasına neden olmaktadır. Bunun yanında birde düşmanın hareket hızı da yavaşlamaktadır. Rumple ilk seferde yalnızca iki tane zıpkın taşıyabilmektedir.

Dengeleyici: Bu yeteneğinde Rumble grup roketi ateşler. Bu şekilde rakiplerine zarar vermekte ve aynı zamanda bir alev duvarı da oluşturmaktadır.

Rumble Counter Kötü Yönleri ve Zayıflıkları

bu karakterin güçlü rakiplerine karşı neredeyse hiç şansı yoktur. Bu sebeple Rumble ile oynamayı düşünenlerin zayıf rakipleri ile ilgili bilgi sahibi olmaları oldukça önemlidir.