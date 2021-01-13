RTX 3060 ekran kartlarının Türkiye fiyatı belli oldu

Nvidia, daha ekonomik olan yeni nesil ekran kartlarını ortaya çıkardı. RTX 30xx serisi yeni ekran kartları, Şubat ayının sonlarına doğru Türkiye pazarına girecek ve fiyatların 3200 TL seviyesinde olması bekleniyor.

YENİ KARTIN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Geçtiğimiz haftalarda GeForce RTX 3060 Ti ekran kartı modelini görücüye çıkaran Nvidia, şimdi de GeForce RTX 3060 ekran kartını tanıttı. GeForce RTX 3060, 12 GB GDDR6 bellekle birlikte geliyor. Ayrıca yeni kartların RTX uygulamalarını sorunsuz bir şekilde çalıştıracağını ve DLSS desteğine sahip olduğunu da belirtelim.



Nvidia'ya göre 10 kat daha fazla ışın izleme performansına sahip olan GeForce 3060, kare sayısı söz konusu olduğunda RTX 2060'a kıyasla çok daha gelişmiş bir ekran kartı.



