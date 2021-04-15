RSS nedir ve ne işe yarar? RSS akışı kullanımı hakkında bilgi

RSS internette bulunan web sitelerindeki içerikleri kolay takip etmek için kullanılan bir takip sistemidir. Web sitelerinin son derece önemli parçalarını oluşturan RSS'ler özellikle haber sitelerinde, podcast yayın yapan sitelerde ve bloglarda kullanılırlar.

RSS Nedir?

RSS düzenli olarak güncellenen ve yeni bilgi eklenen internet sitelerinde, kullanıcıların yeni akışlardan geri kalmamaları ve güncel bilgileri takip etmeleri için kullanılan bir takip sistemidir. Bu takip sistemi, çeşitli dosya formatları ile birlikte çalışarak internet sitelerinde yapılan yeni paylaşımları ve bilgilerin takibini kolaylaştırır.

RSS Ne İşe Yarar?

RSS içerik takibini sağlayan bir sistemdir. RSS konusunu biraz daha teknik açıdan ele alacak olursak; RSS'lerin .xml ve .rss uzantılı dosya formalarını takip ettiğini ve bu dosyaları standart formata dönüştürdüğünü söyleyebiliriz.

İnternette bulunan bütün web sitelerin RSS sistemine izin vermez. Ancak çoğu web site RSS özelliğini kullanarak, kullanıcıların bu sitelerin içeriklerine daha kolay bir şekilde ulaşmasını sağlarlar. RSS sistemi olmasaydı, internet üzerinde takip edilen sitelerde güncellenen bilgilere ulaşmak da bir hayli zor olurdu. Çünkü RSS olmadan aranılan bilgiye ulaşmak için kullanıcılar yeni tarayıcı sekmelerinde kısa sürede kaybolabilirlerdi. RSS sistemi, takip edilen sitelerde yapılan güncel paylaşımları sanki bir dergiye abone olmuş gibi elinizin altına kısa sürede getiren bir özelliğe sahiptir.

RSS Akışı Kullanımı Nasıl Olur?

RSS teknoloji pek çok internet sitesi tarafından kullanılan bir sistemdir. Bazı internet siteleri RSS özelliğine izin vermezken, bazıları da bu teknolojiyi sınırlı bir şekilde kullanırlar. Bu sınırlı kullanım yalnızca haber başlığını veya özetini içerecek şekilde ayarlanabilir. RSS Feed adını alan ve açılımı Really Simple Syndication olan sistem Türkçe'de Gerçekten Basit Besleme olarak bilinir.

RSS akışının yani feed'in kullanımı için uygulanması gereken bir takım adımlar vardır:

İnternet üzerinden RSS Okuyucu indirilir.

Hedef internet sitesi üzerinde RSS linki aratılır. Site içinde RSS linkine ulaşılmadığı takdirde Google arama motoru üzerinden sitenin tam adı ile birlikte RSS yazılıp aratılabilir.

Karşılaşılan linkte RSS akışının bulunduğu URL kopyalanır.

İnternetten indirilmiş olan RSS Okuyucu açılır ve kopyalanan URL bu okuyucuya yapıştırılır.

Aynı işlem düzenli olarak takip edilen bütün internet siteleri için uygulanır. Böylece internet sitelerinde yapılan güncellemeler ve yeni paylaşımlar kolaylıkla takip edilir.

RSS Okuyucular

RSS teknolojisine izin veren internet sitelerinde içerik takibi yapmak için bilgisayarlarda yüklü bir RSS Okuyucu programın bulunması gereklidir. RSS Okuyucular arasında bütün dünyada yaygın bir şekilde kullanılan, kendini kanıtlamış bir takım programlar mevcuttur.

1- Feedly: Feedly, Google Chrome eklentisi olarak çalışan bir RSS Okuyucu. Oldukça başarılı olan Feedly'nin kullanımı da son derece basit. Tarayıcıya eklenen bu uygulama, cep telefonları ile de uyumlu çalışıyor.

2- Reeder: Bu istemci IOS ve Mac sistemleri için özel olarak üretilmiş. Telefon, tablet ve bilgisayar senkronizasyonuna izin veren bu uygulama; bütün içeriklere tek bir sayfada ulaşılmasını sağlıyor.

3- FeedReader: RSS Okuyucular arasında en eskilerinden biri sayılan FeedReader, günümüzde mobil uygulama olarak da kullanılabiliyor. Çevrim içi okumayı mümkün kılan bu istemci, premium hizmetiyle dileyenlere daha profesyonel özellikler sunuyor.