RPG oyun nedir ve RPG ne demek?
RPG oyun, oyun türleri arasında en çok sevilenlerden birisidir. RPG ya da Türkçe anlamıyla rol yapma oyunları, aksiyon ve macera tutkusunu içerisinde barındırabilmektedir. Ancak, RPG oyun tamamiyle bir karakterin hayatını ya da senaryosunu yaşama anlamına gelmektedir. İşte, RPG oyun nedir ve ne demektir sorusuyla ilgili kısa bilgiler
"RPG" (Rol yapma oyunları) türü ise oyunda öykünün ve diyalogların ne oranda var olduğunu ve oyunun türe özgü oynanışını (gameplay) ifade eder. "MMORPG" ise kitlesel çevrimiçi rol yapma oyunlarını ifade etmektedir.
Oyuncuların beklentisi açısından "rol yapma oyunları" veya "aksiyon macera" oyunları ifadeleri aynı zamanda oyunda kullanılan kamera açısı, oyunun iki boyutlu veya üç boyutlu olması gibi özelliklere dair bir izlenim de uyandırmaktadır.
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