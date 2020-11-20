Router'larda Wi-Fi 6 dönemi başlıyor

WiFi 6 teknolojisini destekleyen router'lar piyasaya sürülmeye başladı. Bunlardan biri de Huawei WiFi AX3 ismini taşıyor. Wi-Fi 6 özellikli telefonlar, Chipset Synergy temeline dayanan Dinamik Dar Bant Genişliği teknolojisini kullanarak kararlı, 2 MHz dar bant genişliğinde 6dB daha güçlü sinyalleri AX3'e geri gönderiyor. Bu güçteki kablosuz sinyaller, duvarlar ve zeminler gibi katı nesnelere kolayca nüfuz edebilir. Bu özellik, telefonun üst kattan veya yönlendiriciden uzak bir yerden bağlanırken bile iyi bir Wi-Fi sinyali alacağı anlamına gelir.

AX3'ün sunduğu hız, 1024-QAM ve 160 MHz frekans bant genişliği sayesinde teorik olarak 3000 Mbps'ye (2,4 GHz bantta 574 Mbps ve 5 GHz bantta 2402 Mbps) ulaşabilir. Şirketin iddiasına göre kullanıcılar, geleneksel router’ların aksine, çok sayıda cihazı AX3'e bağlayabiliyor. OFDMA çoklu kullanıcı teknolojisini destekleyen AX3, aynı anda birden fazla cihaza veri gönderebilir (2,4 GHz'de maksimum 4 cihaz, 5 GHz'de maksimum 16 cihaz) ve çift bantta toplam 128 cihaza kadar bağlanabilir.

AX3, 160 MHz'yi desteklediğinden, AX3'ü Wi-Fi 5 özellikli akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlar gibi 160 MHz destekleyen cihazlara bağlarken, internet hızı yüzde 60 oranında artıyor.

HUAWEI WiFi AX3, kablosuz ağ, kablolu ağ ve hibrit ağ kurulumlarını destekliyor. Ağ oluşturduktan sonra, birden fazla router otomatik olarak tek bir Wi-Fi adı altında gruplanarak, optimum Wi-Fi yapılandırması, cihazın konumuna göre otomatik olarak seçiliyor. HUAWEI WiFi AX3, evde ağ kapsamını genişletmek için eski HUAWEI Wi-Fi yönlendiricileriyle (H düğmeli) de otomatik olarak ağ kurabiliyor.

Huawei WiFi AX3 Dual-Core router'ın fiyatı ise 699 TL.



