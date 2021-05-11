Rom Nedir Ve Ne İşe Yarar? Rom Bellek Nerede Bulunur Ve Çeşitleri Nelerdir

Salt Okunur Bellek yani ROM, üretim sırasında bir aygıta yerleşik olarak gelen bir elektronik depolama türüdür. ROM yongalarını bilgisayarlarda ve diğer birçok elektronik üründe bulunabilir.

ROM Nedir ve Ne İşe Yarar?

Adından da anlaşılacağı gibi ROM yani salt okunur bellek yalnızca okuma işlemini gerçekleştiren bir bellek birimidir. Yazma kabiliyetine sahip değildir. Bu, bir ROM'da depolanan ikili bilginin, ünitenin donanım üretimi sırasında kalıcı hale getirildiğini ve içine farklı kelimeler yazarak değiştirilemeyeceğini ifade eder.

RAM, hesaplama işlemi sırasında içerikleri değiştirilebilen genel amaçlı bir cihaz iken, ROM birim içinde kalıcı olarak depolanan kelimeleri okumakla sınırlıdır. Tasarımcı tarafından belirtilen, depolanacak ikili bilgiler daha sonra gerekli ara bağlantı modelini oluşturmak için üniteye gömülür. ROM’lar, belirli bir konfigürasyon için programlanabilen özel dahili elektronik sigortalarla birlikte gelir. Model oluşturulduktan sonra, güç kapatılıp tekrar açıldığında bile ünite içinde kalır.

MXN ROM, her biri n bitlik m sözcükler halinde düzenlenmiş bir ikili hücre dizisidir. ROM, 2 k = m bellek kelimesinden birini seçmek için k adres giriş satırına ve kelimenin her biti için bir adet olmak üzere n giriş satırına sahiptir. Bir entegre devre ROM'u ayrıca bir dizi paketi daha büyük kapasiteli bir ROM'a genişletmek için bir veya daha fazla etkinleştirme girişine sahip olabilir.

ROM'un bir okuma kontrol hattına ihtiyacı yoktur. Çünkü herhangi bir zamanda, çıkış hatları adres değeri tarafından seçilen kelimenin n bitini otomatik olarak sağlar. Çıkışlar yalnızca mevcut girişlerin bir işlevi olduğundan, birleşimsel devre olarak sınıflandırılır. Aslında ROM, kod çözücüler ve bir dizi OR geçidi ile dahili olarak oluşturulur. ROM'daki bitlerin değerleri kalıcı olarak sabitlendiğinden RAM'de olduğu gibi depolama yetenekleri sağlamaya gerek yoktur.

ROM Bellek Nerede Kullanılır?

ROM bellek kalıcı veri depolama özelliği nedeniyle farklı tipte gömülü sistemlerde kullanılır. Çünkü gömülü sistemde verilerin değiştirilmesini gerektirmez.

ROM, Nokia 3310 gibi özellikli telefonlar, küçük Handy Games, VCR, DVD, Dijital Saatler ve daha fazlası gibi bazı elektronik cihazlarda da kullanılır.

TV, mikrodalga fırın, buzdolabı, çamaşır makinesi ve daha fazlası gibi ev aletlerinde kullanılabilir.

Her zaman veriye ihtiyaç duyulan otomobilde kullanılabilir, böylece veriler çipe kaydedilir.

Hesap makinesi, yazıcı, çizici, FAKS makinesi gibi diğer cihazlarda kullanılır.

ROM ayrıca şarkı söyleyen balık oyuncağı gibi otomasyon oyuncaklarında da kullanılır. Bu oyuncakta, düğmelerine bastığınızda önceden planlanmış programı depolamak ve ardından müzik üretmek kullanılmaktadır.

ROM Bellek Çeşitleri Nelerdir?

ROM'daki gerekli yollar, üç farklı yolla programlanabilir. Bunlar;

Maske Programlaması: Ünitenin son üretim sürecinde yarı iletken şirketi tarafından yapılır. Bu prosedür maliyetlidir. ROM'u özel olarak maskelemek için özel bir ücret talep edilir. Bu nedenle, maske programlama yalnızca aynı ROM konfigürasyonunun büyük bir miktarı sipariş edilecekse ekonomiktir.

Programlanabilir Salt Okunur Bellek: ROM'ları veya PROM'ları programlamak için donanım prosedürü geri alınamaz. Bir kez programlandığında, sabit model kalıcıdır ve değiştirilemez. Bir bit örüntüsü oluşturulduktan sonra, bit örüntüsü değiştirilecekse birim atılmalıdır.

Silinebilir PROM veya EPROM: EPROM, sigortaları önceden atmış olsa bile başlangıç ​​değerine yeniden yapılandırılabilir. Ultraviyole ışık yerine elektrik sinyalleri ile bazı PROM'lar silinebilir. Flash bellek, bir bayt bloğunun çok kısa sürede silinebildiği bir EEPROM biçimidir.

EEPROM cihazlarının örnek uygulamaları;

Bir makinede güncel saat ve tarihi kaydetme,

Bağlantı noktası durumlarını kaydetme,

Örnek Flaş bellek cihazı uygulamalar;

Mesajları bir cep telefonunda saklamak,

Fotoğrafları bir dijital kamerada saklamak gibidir.