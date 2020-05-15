Rolls-Royce'tan iş havacılığı için sanal gerçeklik eğitimi

Uzaktan eğitim programına yapılan en son ekleme ile katılımcılara, Gulfstream'in en gözde iş uçağı ailesi G650`ye güç veren Rolls-Royce BR725 motorunun yapısı, tasarımı ve operasyonu hakkında kapsamlı bir genel çerçeve sağlanıyor. Bu program ayrıca, eğitmenler liderliğinde gerçekleştirilen bir uzaktan eğitim kursu olma özelliğini de taşıyor. Bu kapsamlı iki günlük eğitimi tamamlayan katılımcılar, motor bakım ve onarımı yapabilecek ve rutin olmayan bakımları gerçekleştirebilecek.

Rolls-Royce sanal gerçeklik eğitiminin uygulamalı eğitimin yerini bütünüyle almasını amaçlamasa da sanal gerçekliğin müşterilere sunduğu, daha fazla esneklik ve gerçek boyutta bir eğitim motoru gönderme ihtiyacının ortadan kalkması gibi kolaylıkları önemsiyor.



Kurs kapsamında kullanıcılar kendilerini iki gerçekçi senaryoyla karşı karşıya buluyor. Bunlardan ilki, sanal bir hangarda uçağa monte vaziyette bir motor. İkincisi ise tıpkı yüz yüze eğitim kurslarında olduğu gibi bir BR725 motoru. Sürükleyici eğitim ortamı, katılımcıların sadece görevi anlamak için süreç adımlarını izlemelerine değil, aynı zamanda motor ve aletlerle de etkileşime girmelerine ve görevi eğitmenin sürekli gözetimi altında gerçekleştirmelerine olanak sağlıyor.

Bu adresten (rollsroycetraining.wufoo.com/forms/maj05r114g9sx7) kursa kayıt olabilirsiniz.