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Teknoloji
Haber Giriş: 06.05.2020 - 12:37,Son Güncelleme:

Rolls-Royce’tan Covid-19 krizinde ücretsiz eğitim programı

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Rolls-Royce’tan Covid-19 krizinde ücretsiz eğitim programı
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Rolls-Royce, dünyanın dört bir yanındaki insanların ve şirketlerin COVID-19 krizinden çıkmalarına katkıda bulunmak için dijital beceri eğitim programını ücretsiz olarak kullanıma açıyor.

Eğitim ortakları ve platformlarını bir araya getiren ilk kurs paketinde veri bilimi, yapay zeka, makine öğrenimi, kodlama ve dijital kültüre giriş dersleri yer alıyor. Kurslar 20 dakikalık kısa oturumlardan sertifikalı eğitim programlarına kadar geniş bir yelpazede kullanıcıya sunuluyor. 

Rolls-Royce'un bu girişimi, salgının ortadan kalkmasının ardından ekonomik toparlanmanın hızlandırılması ve kolaylaştırılması amacıyla yeni yöntemler bulmaya çalışan teknoloji şirketleri ve veri bilimi uzmanlarının meydana getirdiği gönüllülük esasına dayalı küresel bir grup olan Emergent Alliance'ın oluşturulmasında üstlendiği kurucu rolün ardından uygulamaya kondu. 

Rolls-Royce Dijital Akademi, Rolls-Royce’un dünyanın önde gelen endüstriyel teknoloji şirketlerinden birine dönüşmesine yardımcı oldu ve son iki yılda kurumun 20.000 çalışanına eğitim verdi.  

Rolls-Royce Dijital Akademi Başkanı Manisha Misty konuyla ilgili şunları söyledi: “Birçok insan ve şirket COVID-19 döneminde son derece zorlu koşullardan geçiyor. Bu ücretsiz eğitim paketleri bizim açımızdan insanlara ve kuruluşlara yardım sağlamanın somut bir yolunu temsil ediyor. Akademideki eğitimlerin birçoğu Rolls-Royce çalışanları tarafından denenmiş ve test edilmiş eğitimlerden oluşuyor. Son birkaç yıldır Rolls-Royce merkezinde de yapılan bu eğitimler, insanların dijital geleceğin gerektirdiği iş yaşamına adaptasyona destek sağlayacak. Eğitimler ayrıca şirketlerin geleceğe yönelik dijital dönüşümüne de yardımcı olacak. Bu eğitim paketleri COVID-19 döneminde kendini geliştirmeye hevesli her yaştan insanın beklentilerini karşılayacak."

Kurslara erişim 1 Mayıs Cuma tarihinden bu yana rolls-royce.com/products-and-services/digital-academy.aspx adresinden sağlanabiliyor.

Evden çalışırken siber saldırı kurbanı olmayınMilyonlarca insan, koronavirüs salgını nedeniyle tüm günlerini evinde geçiriyor. Çocuklar eğitimlerini uzaktan eğitim modeliyle sürdürürken, çalışanların azımsanmayacak bir kısmı da evde işlerini sürdürüyor. Elbette bunu fırsat bilen siber saldırganlar da boş durmuyor ve yeni tuzaklarıyla kurbanlarını avlamaya çalışıyor. Peki evde çalışırken nelere dikkat etmeli? Telefonumuz güvenlik yazılımı kurmadan gerçekten de kendi başına güvende mi? Hacker'lar özellikle bu süreçte daha çok hangi siber saldırı yöntemlerini kullanıyor? Şirketlerin olmazsa olmazı bulut altyapısının güvenliği nasıl sağlanmalı? Bu kapsamda Trend Micro MEDİ Bölge Müdürü Yakup Börekcioğlu ve Trend Micro Türkiye Ülke Müdürü Hasan Gültekin, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu; merak edilen soruları yanıtladı. (Sponsorlu İçerik)
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