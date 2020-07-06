Rolls-Royce elektrikli uçaklarıyla boy gösterecek

Bye Aerospace 2 koltuklu eFlyer 2’nin, uçuş eğitimi ve genel havacılık pazarlarına hizmet veren ilk FAA sertifikalı, pratik, tamamen elektrikli uçak olması planlanıyor. Uçak ABD Colorado'da bulunan Bye Aerospace tarafından tasarlandı ve halen geliştiriliyor. 70kW elektrik motoru, ilgili güç elektroniği invertörü ve ilgili motor kumandasından oluşan Elektrikli Tahrik Ünitesinin (EPU) tedarik işlemlerini Rolls-Royce üstleniyor. Macaristan'ın Budapeşte kentinde bulunan Rolls-Royce Elektrikli Sistemler ekibi tarafından geliştirilen bu sistem, 2019'un başında test uçuşlarına başladı.

Bye Aerospace, uçağın tırmanma ve seyir gibi performans unsurlarını optimize etmek için çeşitli pervaneleri ve pervane ayarlarını test ediyor. Bu uçuş testleri, 2021 yılında yapılacak resmi belgelendirme testlerinin başlamasından önce platform düzeyinde sistem entegrasyonuna ve genel platform performansına ilişkin nihai ayarların yapılmasına önemli bir olanak sağlıyor.

Rolls-Royce Elektrikli Sistemler Program Direktörü Mike Mekhiche konuyla ilgili şunları söyledi: “Tahrik sistemlerimizin güç sağladığı eFlyer 2 ve CityAirbus demonstratörlerinin uçuşlarına yeniden başladıklarını görmek bize büyük bir mutluluk veriyor. Bu testler uçak gövde üreticisi müşterilerimiz için de bizim için de büyük bir önem taşıyor. Testler ayrıca belgelendirme ile ticari lansman yolculuğunda da önemli bir adım teşkil ediyor."

Rolls-Royce, 2023 yılına kadar küçük pervaneli uçak pazarı için ilk sertifikalı elektrikli tahrik ünitesinin lansmanını yapmayı planlıyor. eFlyer 2'de fosil yakıt kullanılmıyor ve bunun bir sonucu olarak, pilot eğitim uçuşları emisyonsuz ve maliyet açısından rekabetçi hale geliyor. Düşük işletme maliyetleri sayesinde, uçak geleceğin pilotlarına ilişkin eğitim ihtiyacını rekabetçi bir şekilde karşılayabiliyor ve gelecekte havacılık endüstrisinin daha sürdürülebilir hale getirilmesi için önemli bir unsura dönüşme yolunda emin adımlar ile ilerliyor.

Çığır açan ve gelişmekte olan Elektrikli Dikey Kalkış ve İniş (VTOL) imkanı sunan uçaklar ve eVTOL pazarı açısından heyecan verici bir dönemin içindeyiz. Birçok start-up şirketi ve köklü sektör oyuncuları geleceğin hava taksilerini ticari anlamda uygulamaya geçiren ilk şirket olmak için mücadele veriyor. Airbus ile birlikte CityAirbus demonstratörüne yönelik tahrik sistemini geliştiren Rolls-Royce bu mücadelenin ön saflarında yer alıyor. Tamamen elektrikle çalışan oktokopter, saatte azami 75 mil (120 km) hızla en fazla dört yolcu taşıyacak şekilde tasarlandı.

Tasarlanan oktokopter, akustik kontrol ve daha sessiz bir uçuş için, sekiz pervane ile 1.000 rpm'den düşük bir hızla dönüyor. Almanya'nın Münih şehrindeki Rolls-Royce Elektrikli Sistemler ekiplerinden biri, 200kW'lik bir elektrikli motorun yanı sıra gerekli yüksek elektro-mekanik torku üretmek, dağıtmak ve yönetmek üzere geliştirilen ilgili güç elektroniği, kumanda, güç koruma ve dağıtım sisteminden meydana gelen elektrikli bir tahrik sistemi geliştirdi. Oluşturulan bu güç, düşük hızda dönen platform pervaneleri sayesinde çok yüksek bir itiş gücüne ulaşıyor.

Program Direktörü Mike Mekhiche sözlerine şöyle devam etti: “Her iki proje de Rolls-Royce'un geleceğin farklı büyüklükteki uçakları için gereken yenilikçi ve sürdürülebilir tahrik teknolojisini sağlayabileceğinin önemli bir göstergesi. Bu teknoloji oldukça tartışmalı bir pazar olan kentsel hava mobilitesi pazarına ve havacılık pazarının diğer çeşitli segmentlerine de önemli olanaklar sağlıyor."

CityAirbus'ın ilk bağımsız uçuşu Aralık 2019'da gerçekleşti. Uçuşlar artık irtifa testleri de dahil olmak üzere kapsamlı bir yeni test programının parçası olarak düzenleniyor. Rolls-Royce ekipleri, gelecek yıllardaki seyahatleri şekillendirmeye yardımcı olabilecek teknoloji ile yeni zirvelere ulaşmayı hedefliyor.



