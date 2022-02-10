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Rollic, Berlin merkezli mobil oyun stüdyosu Nanotribe’ı satın aldı

#Rollic#Oyun#Teknoloji
Rollic, Berlin merkezli mobil oyun stüdyosu Nanotribe’ı satın aldı

Zynga bünyesinde yer alan Rollic, Almanya merkezli bağımsız mobil oyun stüdyosu NanoTribe’ı satın aldığını açıkladı.

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Geçtiğimiz sene içerisinde toplamda dört adet Türk mobil oyun stüdyosu satın alan Rollic, ilk defa Türkiye merkezli olmayan bir mobil oyun stüdyosu satın aldı.

Daha önce partner stüdyo olarak çalışan NanoTribe, Rollic ile birlikte dünya çapında 33 milyondan fazla indirmeye ulaşan Cashier 3D ve 2021’in gözde oyunlarından Arrow Fest gibi oyunlara imza attı. NanoTribe, Rollic çatısı altında özgün mobil oyunlar üretmeye devam edecek.

Rollic kurucu ortağı ve CEO’su Burak Vardal, yapmış olduğu açıklamada “NanoTribe ekibinin girişimci zihniyeti ve tutkusu, Rollic’in yeni marketlere büyüme vizyonuyla güzel bir uyum yakaladı. Beraberinde getirecekleri oyun ve yeteneklerini büyüyen ailemize katmaktan mutluluk duyuyoruz. İlk Avrupa ofisimizi Berlin’de NanoTribe ile beraber kurmuş olmaktan da ayrıca mutluyuz. Odağımız, farklı ve küresel bir oyun üretici stüdyo portföyü oluşturup, kullanıcılarımız için eğlenceli, ilgi çekici ve özgün içerikler üreten yetenekleri bünyemize katmak” dedi.

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#Rollic#Oyun#Teknoloji

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