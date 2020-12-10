Rollic, 6 milyon dolara Onnect'i satın aldı

Zynga bünyesindeki şirketlerden Rollic, bugün yaptığı açıklamayla eşleştirme oyunu Onnect’i, diğer bir yerli geliştirici CHEF Game Studio’dan satın aldığını duyurdu. Oyunun tüm hakları için 6 milyon dolar ödenirken, taraflar arasındaki anlaşma şartlarına bağlı olarak, ileride 1 milyon dolar tutarında ek bir ödeme yapılması da söz konusu olabilecek.

Rollic Games Kurucusu ve CEO’su Burak Vardal satın almayla ilgili düşüncelerini şöyle ifade etti:



"Hızla gelişen ve her platformda dikkat çekici, başarılı oyun deneyimleri üreten Türkiye oyun geliştirici topluluğunun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Onnect yenilikçi oyun tasarımına harika bir örnek ve biz de oyunu tümüyle satın alarak bu başarının etrafında gelişimini sürdüreceğimiz için heyecanlıyız. Onnect’in örnek hikâyesi, geliştiricileri ürün odaklı başarıya ulaşma konusunda cesaretlendirecektir."



Ankara’da yerleşik CHEF Game Studio tarafından geliştirilen Onnect’in yayıncılığını Rollic üstlenmişti ve oyunda pay sahibiydi. Oyunun satışı 6 milyon dolara tamamlanırken iki şirket arasındaki anlaşma şartları uyarınca ek ödemeler olabilecek. İlerleyen dönemde Rollic’in kendi stüdyosunda geliştirilecek olan oyun, Rollic’in dünya çapında toplam 400 milyondan fazla indirilen ve sekiz tanesi ABD App Store’da ilk iki sıraya yükselmiş geniş oyun kataloğunun bir parçası olacak.

Bağlantı odaklı bir eşleştirme oyunu olan Onnect pek çok zorlu seviyeye sahip. Oyuncuların oyunda belirli bir süre içerisinde eşleşen kutuları bulup en fazla üç çizgiyle birbirine bağlaması gerekiyor.



2018 yılında Burak Vardal, Deniz Başaran ve Mehmet Can Yavuz tarafından kurulan Rollic, Zynga tarafından 2020 yılında satın alınmıştı.



