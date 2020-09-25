MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriRollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition ücretsiz oldu
GeriTeknoloji RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition ücretsiz oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 25.09.2020 - 08:48 | Son Güncelleme:

RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition ücretsiz oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition ücretsiz oldu
Abone Olgoogle-news

Epic Games, RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition isimli oyunu sürpriz bir hamleyle oyuncular için ücretsiz hale getirdi.

Dünyanın önde gelen dijital oyun platformlarından Epic Games, her hafta olduğu gibi yine ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Bu hafta için RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition isimli oyunu bedava dağıtmaya başlayan şirket, kısa bir süreliğine oyunculardan bu oyun özelinde para almayacak.

Ancak RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition, yalnız gelmiyor; beraberinde Heroes & Generals WWII oyunu da bedava olmuş durumda. Epic Games'te ücretsiz olarak abonelik açarak oyunları ödeme yapmadan indirebilirsiniz.

RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition içeriği

Oyuncuların yakından tanıdığı oyunlardan biri olan RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition, RollerCoaster Tycoon serisinin üçüncü oyunu olma özelliğine sahip. Bu oyunda oyuncular sıfırdan başlayarak bir lunapark işletmecisi oluyor ve personel yönetimi, finansal analizler, ekipman durumu ve hizmet durumu gibi pek çok detayla uğraşıyor.

VMworld 2020 bu kez kapılarını internette açıyor Dünya aylardır zorlu bir süreçten geçiyor. Özellikle de pandemi nedeniyle şirketler, dijital dönüşüm sürecine hızlıca adapte olmaya çalışırken, bu kapsamda kurumsal yazılımın öncü ve yenilikçi şirketi VMware, işletmelerin yanında yer alıyor ve pek çok çözümüyle dünyada olduğu gibi Türkiye'de de geniş bir kitleye ulaşıyor. Bu kapsamda WMware Türkiye Ülke Direktörü Murat Mediceler ile pandemi sürecinde şirketin Türkiye'deki faaliyetlerini ve 29 Eylül - 1 Ekim tarihlerinde ilk kez internet üzerinden gerçekleştirilecek olan WMworld 2020 zirvesinin detaylarını konuştuk.(Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle