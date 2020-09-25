RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition ücretsiz oldu

Dünyanın önde gelen dijital oyun platformlarından Epic Games, her hafta olduğu gibi yine ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Bu hafta için RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition isimli oyunu bedava dağıtmaya başlayan şirket, kısa bir süreliğine oyunculardan bu oyun özelinde para almayacak.

Ancak RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition, yalnız gelmiyor; beraberinde Heroes & Generals WWII oyunu da bedava olmuş durumda. Epic Games'te ücretsiz olarak abonelik açarak oyunları ödeme yapmadan indirebilirsiniz.

RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition içeriği

Oyuncuların yakından tanıdığı oyunlardan biri olan RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition, RollerCoaster Tycoon serisinin üçüncü oyunu olma özelliğine sahip. Bu oyunda oyuncular sıfırdan başlayarak bir lunapark işletmecisi oluyor ve personel yönetimi, finansal analizler, ekipman durumu ve hizmet durumu gibi pek çok detayla uğraşıyor.



