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Teknoloji
Haber Giriş: 22.09.2020 - 11:54 | Son Güncelleme:

Roketsan’dan uzaktan eğitime 1000 tablet bilgisayar desteği

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Roketsan’dan uzaktan eğitime 1000 tablet bilgisayar desteği
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Türkiye’nin millî teknoloji hamlesi doğrultusunda gençliğe her alanda yatırım yapan Roketsan, TEKNOFEST paydaşlarının uzaktan eğitim için başlattığı kampanyaya 1000 tablet bilgisayarla dâhil oldu.

Türkiye’nin Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST Roket Yarışması’nın sponsorluğunu TÜBİTAK SAGE ortak çalışmasıyla üstlenen Roketsan, uzaktan eğitimde de gençleri desteklemeye devam ediyor. TEKNOFEST paydaşlarının, uzaktan eğitimini sürdüren; ancak bilgisayar imkânı kısıtlı olan gençler için başlattığı kampanyaya destek veren Roketsan, yarını inşa edecek öğrencilere 1000 tablet bilgisayar hediye edecek. Gençlerin yerli ve millî üretime katkı sağlayan bireyler olarak yetişmesi amacıyla hareket eden Roketsan’ın hediye edeceği tabletler, Millî Eğitim Bakanlığının belirleyeceği öğrencilere ulaştırılacak.

“Başarılı gençlerimizin her zaman yanındayız”

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk BAYRAKTAR öncülüğünde başlatılan kampanyaya destek olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Roketsan Genel Müdürü Murat İKİNCİ “Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Yarınların bilim insanları, başarılı mühendisleri bugün bu amaç uğruna çalışan gençlerimiz arasından çıkacak. Başarılı gençlerimizin her zaman yanındayız. Onların karşısına çıkacak her türlü engelin aşılması noktasında üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.

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