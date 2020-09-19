Roketsan Roket Yarışması'nın kazananları açıklandı

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi gençliğe yatırımını sürdüren Roketsan'ın, TEKNOFEST-TÜBİTAK SAGE ortak çalışmasıyla sponsor üstlendiği Roket Yarışması'nın kazananları açıklandı. Sonuçlara göre, Pamukkale Üniversitesi'nden Hazar Roket Takımları hem yüksek hem orta irtifa kategorilerinde birinciliği elde etti. Geçtiğimiz yıl düzenlenen yarışmada da yüksek irtifa kategorisinde birinci olan Hazar Roket Takımları; “En İyi Tasarım” ödülünün sahibi olarak, toplamda 3 ödülle Roket Yarışması'nı tamamladı.

Genç Mimar Sinan Vefa Roket Takımı ikinci olma başarısını gösterirken, orta irtifada Yıldız Roket Takımı ikinci, YTÜ SİTARE takımı üçüncü oldu. Alçak irtifa kategorisinde ise Tanyeli Roket Takımı birinciliğe ulaşırken, Anadolu Roket Takımı ikinci, Vefa İnsansız Sistemler Takımı üçüncü oldu. Yarışmada, "En İyi Takım Ruhu" ve "En İyi Tasarım Ödülü" başlıklarıyla takımlar kategorileri göre ödüllendirildi. "En İyi Takım Ruhu" ödülüne Halep Çırakları, Çelikyay Uzay ve Havacılık Takımı ile Nebula Roket Takımı layık görülürken, "En İyi Tasarım" ödülünü ise Hazar Roket Takım Takımı'nın yanı sıra Anadolu Roket Takımı ile Maverik Roket Teknolojileri kazandı.



Murat İKİNCİ: “Gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz”



Aksaray'da bulunan Tuz Gölü'nde, 2-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenen TEKNOFEST Roket Yarışması sırasında gençleri yalnız bırakmayan Roketsan Genel Müdürü Murat İKİNCİ, kazanan takımları tebrik ederek: “Güçlü Türkiye vizyonunda yarınların mühendislerini kazandıran bir organizasyonun parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. 'Denizlerin altından uzaya kadar milletimize hizmet misyonuyla hareket eden Roketsan Ailesi olarak, gençlerimizi desteklemeye her zaman devam edeceğiz ”dedi.



516 takım başvurdu, 82'si yarıştı



Bu yılki yarışmaya başvuran 516 takım ön değerlendirme süreçlerini geçen 82 takım; alçak, ortak ve yüksek irtifa olmak üzere üç kategoride mücadele etti. Lise, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden oluşan takımlardan katıldıkları alçak, orta ya da yüksek irtifa orta ya da yüksek irtifa orta ya da yüksek irtifa medyumlarından biri 4 kg ve üzeri yük taşıyan roket tasarlayıp üretmeleri ve fırlatmaya hazır hâle getirmeleri istendi. Yarışmada, kategorisinde birinci gelen takım 50 bin TL, ikinci gelen takım 40 bin TL, üçüncü gelen takım 30 bin TL ödül kazandı. Kazanan takımlar, 24-27 Eylül tarihleri arasında Gaziantep'te düzenlenecek olan TEKNOFEST toplantıda ödüllerine kavuşacak.



