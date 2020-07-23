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Teknoloji
Haber Giriş: 23.07.2020 - 11:42,Son Güncelleme:

ROG Cetra RGB oyuncu kulaklığı tanıtıldı

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ROG Cetra RGB oyuncu kulaklığı tanıtıldı
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Asus, yeni ürünlerini bir bir tanıttı; bu ürünlerden biri de yeni oyuncu kulaklığı ROG Cetra RGB oldu.

ROG Cetra RGB oyuncu kulaklığı, USB-C bağlantısı sayesinde akıllı telefonlar, PC, Mac ve Nintendo Switch gibi birden fazla platformu destekliyor. Aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisi ve yenilikçi Ambient modu ile kullanıcılar, herhangi bir rahatsızlık duymadan oyunlara, müziğe ve diğer içeriklere odaklanabilirken, aynı zamanda gerek duyulması halinde dışarıdan gelen sesleri duyma imkânı de sağlıyor.

Asus’a özgü 10mm’lik Essence sürücüler, uygun oyun sesleri ve bas performansı sunuyor. Kullanıcılar aynı zamanda üç farklı boyutta silikon kulak ucu ve kulak kanatçığıyla birlikte, bir çift köpük kulaklık ucuna da sahip olarak, kulaklığın konumlanmasını sağlayabiliyor.

ROG Cetra RGB oyuncu kulaklığı tanıtıldı

Kulaklık üzerindeki özelleştirilebilen RGB aydınlatma da ürünün öne çıkan bir diğer özelliği.

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