Rockwell Automation’ın VirtualConnect etkinliği sona erdi

Rockwell Automation, ücretsiz online etkinlik dizisi VirtualConnect’in ilkine ev sahipliği yaptı. Mekanı interaktif internet platformuna taşıyan etkinlik, fiziksel bir etkinlikte deneyimleyenebilecek pek çok içeriğe sahipti. Dünyanın farklı yerlerinden katılımcılar, “VirtualConnect” süresince sektör uzmanlarının bilgilendirici sunumlarını izleyip, interaktif soru-cevap oturumlarına katıldı. Kapsamlı bir sanal fuar alanı da bulunan etkinliğin sanal fuayesinde katılımcıları network oluşturma fırsatını da yakaladı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rockwell Automation EMEA Bölge Başkanı Susana Gonzales, katılımcıları bu eşsiz sanal ortamda karşıladıklarını belirterek, “Bu platformu ilk kez tamamen sanal ortamda gerçekleştiriyoruz. Dijitalleşmenin işlerimizi yapış şeklimizi nasıl değiştirdiğini sizlerle tartışacak olmaktan dolayı heyecan duyuyoruz.” diye konuştu.

Etkinlik Türkiye saati ile 11.00-15.00 arasında gerçekleşti ve üretim profesyonellerinin son sektör trendleri ve teknolojik gelişmelerinden haberdar olmasını sağlayan iki bilgilendirici paralel oturum oldu. Birinci oturum ‘Akıllı Makine Yolculuğu’, sensör, güvenlik aygıtları, motor kontrol, optimizasyon ve Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) dünyasında güvenlik gibi konularda eğitici içeriğe sahipti.

İkinci oturum ‘Dijital Dönüşüm Yolculuğu’ ise daha hızlı ve daha verimli işbirliğine dayalı ortamlar sağlayan dijital enstrümanlar konusunda bilgilendirdi. Dijital ikiz, big data analitiği ve bağlı aygıtlar ekibi enstrümanlara odaklanıldı.

Her iki sunumun bitiminde anlık-mesajlaşma teknolojisiyle soru cevap bölümü gerçekleşti. - Bu bölümü katılımcılar, Rockwell Automation’ın geniş üretim çözümleri yelpazesi hakkında bilgi almak için kullandı.

Bir sonraki VirtualConnect etkinliği 23 Haziran 2020 gerçekleşecek.