Rocket League sistem gereksinimleri neler? Rocket League için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

Haberin Devamı

Rocket League adı verilen bilgisayar oyunu arabaları kullanarak oynanan bir futbol oyunu olarak ifade edilmektedir.

Rocket League Sistem Gereksinimleri Neler?

Rocket League adı verilen oyun Psyonix tarafından tasarlanarak oyun severlerin beğenisine sunulan bir oyun olmaktadır. Bu oyun özellikle futbola merakı olan oyuncular tarafından ilgiyle oynanan bir oyun olarak ifade edilmektedir. 2015 yılında yayınlanan Rocket League oyununda zamanla çeşitli güncellemeler ve değişiklikler mevcut olmaktadır. Bu oyun için gerekli olan minimum sistem gereksinimleri şu şekilde ifade edilmektedir:

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-bit) olması tavsiye edilmektedir.

İşlemci: Intel / AMD 2.4 GHz Dual Core CPU olmalıdır.

Bellek: En az 4 GB RAM olması gerekmektedir.

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 760 / AMD Radeon R7 270X olmalıdır.

Haberin Devamı

VRAM: 2 GB VRAM olması gerekir.

DirectX: Sürüm 11 olmalı.

Ağ: Geniş bant İnternet bağlantısının olması gereklidir.

Depolama: 20 GB kullanılabilir alanın olması gerekir.

Rocket League İçin Önerilen ve Minimum (En düşük) Gereksinimler

Rocket League oyunu arabaların futbol oyunu oynadığı bir oyun olmaktadır. Tek ve çok oyuncu ile oynama modları oyunda yer alan modlardır. Bu oyun için önerilen birtakım sistem gereksinimleri mevcut olmaktadır. Bunları şu şekilde ifade etmek mümkündür:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit) olması tavsiye edilmektedir.

İşlemci: Intel / AMD 3.0 GHz Quad Core CPU ve daha üstü olması önerilmektedir.

Bellek: 8 GB RAM yeterli olmaktadır.

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 470 olmalıdır.

VRAM: 4 GB VRAM olması gereklidir.

DirectX: Sürüm 11 olmalıdır.

Ağ: Geniş bant İnternet bağlantısına sahip olması gerekmektedir.

Depolama: 20 GB kullanılabilir alanın olması gerekir.