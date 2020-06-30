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Teknoloji
Haber Giriş: 30.06.2020 - 13:53,Son Güncelleme:

Robotların üretimde kullanılmasının avantajları masaya yatırıldı

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Robotların üretimde kullanılmasının avantajları masaya yatırıldı
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Otomotivden iklimlendirmeye, gıdadan bilişime kadar birçok firmanın katıldığı Connection Days isimli etkinliğinde Universal Robots, robotların üretimde kullanılmasıyla elde edilecek avantajları anlattı.

Dünyanın 50’den fazla ülkesinde 44 bin cobotuyla hizmet veren Danimarkalı Universal Robots (UR), Connection Days etkinliğinin ilk gününde ‘Industrial Digitalization Conference’a (Endüstriyel Dijitalleşme Konferansı) katıldı.  Kolaboratif robotların paletleme, paketleme, cıvatalama, polisaj ve kaynak alma gibi farklı süreçlerde kullanımının anlatıldığı ücretsiz online etkinlikte, katılımcıların merak ettiği sorular da yanıtlandı. 

Birçok ülkeden katılımcının takip ettiği sanal fuarda, üretimden gıdaya kadar farklı sektörden firmalar panellere konuşmacı olarak katıldı. Üretimde yeni teknolojilerin ve sektörlere yönelik çözümlerin paylaşıldığı ilk sanal fuar olan Connection Days’da, Universal Robots Türkiye&ME Ülke Müdürü Kandan Özgür Gök ve Universal Robots Türkiye&ME Teknik Destek Mühendisi Hakan Deniz Erden konuşmacı olarak yer aldı.   

Universal Robots’un sanal stant ile katılarak, Cobot Teknolojisiyle Uygulama Örnekleri’ni ele aldığı ve cobot teknolojileri hakkında bilgileri online katılımcılarla paylaştığı etkinlikte, “Universal Robots Özel Paneli”nde ‘Canlı Cobot Demo’ uygulamaları da gerçekleştirildi. Farklı sektörden yoğun bir katılımın olduğu panelde ayrıca; makine besleme, çapak alma, polisaj ve zımparalama, kaynak, cıvatalama, montaj ve kalite kontrol gibi süreçlerde cobot’ların üreticilere sağladığı rekabet, esnek üretim, iş sağlığı ve güvenliği gibi katkılardan bahsedildi.  

 

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