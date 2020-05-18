Robotlar, fiziksel katılım zorunluluğunu ortadan kaldıracak

Yapay zeka başta olmak üzere çeşitli teknolojilerin etkisiyle son yıllarda ciddi gelişmelerin kaydedildiği robot teknolojisinde, telebulunma robotları sunduğu özellikler ve kullanım alanlarıyla öne çıkıyor.

İnsan vücudu formunda üretilen telebulunma robotları, uzaktan kontrol edilebiliyor ve üzerinde yer alan ekran aracılığıyla kendisine uzaktan bağlanan kullanıcının hem görüntüsüne yer veriyor hem de kullanıcı tarafından yönlendirilebiliyor.

Doktorlar uzaktan hastalarını muayene edebiliyor

Sağlık, turizm, eğitim gibi çeşitli alanlarda kullanılan bu robotlar, uzaktaki bir işi yapmak için fiziksel katılım zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

Örneğin, bir doktor, hastanede olmasa bile odasına telebulunma robotu yerleştirip, robotun üzerinde yer alan yüksek çözünürlüklü kamera ve sensörler aracılığıyla hastalarını uzaktan muayene edebiliyor ve etkili bir iletişim sağlayabiliyor.

Dünyada çeşitli şirketlerin ürettiği telebulunma robotları bulunuyor ve şirketler bu robotları güncel teknolojilerle geliştirmeye çalışıyor.

Bu kapsamda Japon robot üreticisi Avatarin ve Sony, yeni nesil uzaktan kontrol edilebilen robot geliştirme amacıyla iş birliği yaptı.

İş birliği kapsamında, yapay zeka ve diğer teknolojiler kullanılarak Avatarin'in "newme" isimli telebulunma robotunun geliştirilmesi hedefleniyor.



"Kovid-19 nedeniyle öğrenciler robotlar aracılığıyla mezun oldu"

Avatarin'in Kurucusu Kevin Kajitani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, newme isimli telebulunma robotlarının dizüstü bilgisayar aracılığıyla uzaktan yönlendirilebildiğini belirterek, "Uzaktan robota bağlanılarak, robotun olduğu mekanda hareket edebilir ve orada bulunanlarla iletişim sağlayabilirsiniz." dedi.

Telebulunma robotlarıyla ilgili market araştırması yaptıklarını ve geniş bir kullanım alanı olduğunu gördüklerini ifade eden Kajitani, şunları kaydetti:

"Örneğin, Japonya'da bir üniversite Kovid-19 nedeniyle mezuniyet törenine katılamayan öğrencileri için robotlarımızı kullanarak uzaktan mezuniyet töreni düzenledi. Bu törende öğrenciler robotlara uzaktan bağlandı ve üniversite yetkililerinin elinden diplomalarını aldı.

Bunun yanı sıra telebulunma robotları; sağlık muayenesi, müze ziyareti, uzaktan alışveriş, konferans, uzaktan eğitim gibi çeşitli amaçlara yönelik de kullanılabilir. Öte yandan, engeli bulunan çalışanlar bu teknoloji sayesinde ofiste fiziksel olarak bulunabilir ve işlerini uzaktan halledebilir."

"Becerilerin dünyanın herhangi bir yerine taşınmasına imkan sağlayacak"

Kajitani, newme isimli robotlarının kolları olmasa da uzaktan iletişim ve iş birliği için güçlü bir araç olduğunu vurgulayarak, "Robotumuzla ilgili geliştirmeler sürüyor. Bu teknolojinin gelişmesiyle birlikte, daha karmaşık görevler uzaktan yapılabilir hale gelecek. Bu durum, insan kaynaklarının ve becerilerinin paylaşımının dünyada demokratik şekilde yapılmasına katkı sunacak." diye konuştu.

Telebulunma robotlarının insanların bilinçlerini, varlıklarını ve becerilerini dünyanın herhangi bir yerine anında taşımasına imkan sağlayacağına inandığını belirten Kajitani, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu teknoloji zahmetsiz hareketliliğin geleceği olarak değerlendirilebilir. İleri düzey geliştirmeler yapmak için aktif olarak çalışıyor ve bu bağlamda dünya çapında çeşitli etkinlikler düzenliyoruz.

Newme isimli robotumuzun üretiminin yanı sıra, üçüncü parti platformlara da yakın zamanda erişim sağlayacağız. Bu sayede, insanların ihtiyaç duymaları halinde hızlı bir şekilde uzaktaki bir yere robotlarla ulaşmalarını sağlayacak global ölçekli bir telebulunma robot altyapısı kurmayı hedefliyoruz."