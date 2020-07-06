Robotlar 30 saniyede bir PlayStation 4 üretiyor

Dünyanın en çok satan oyun konsollarından biri olan PS4, saniyeler içinde üretiliyor. Japonya'daki fabrikasına yatırım yapan ve oldukça verimli çalışan üretim üssünde dakikada iki PS4 konsolu üretilebiliyor. Mitsubishi'nin elinden çıkan 32 adet robotun çalıştığı fabrikada 30 metrelik üretim bandında PS4'ler ortaya çıkıyor. Robotlara ise dört insan eşlik ediyor.

Mitsubishi'nin geliştirdiği ve 30 saniyede bir PS4 üretebilen robotlar, ince işçilikleriyle dikkat çekiyor. Parçaları birleştiren, kablolama işlemini de muntazam bir şekilde yapabilen robotlar üretimdeki sorumluluğun büyük kısmını üzerine alırken, çalışanlar ise konsolun ana kartını üretim hattına yüklüyor ve imalatı tamamlanan cihazları da kutularına yerleştiriyor.



Ancak PS4'ün sonuna yaklaştığımız bugünlerde üretimin daha çok PS5'e kayacağı ortada. Sony, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği etkinlikte PlayStation 5'i ortaya çıkarmış ve PS5 oyunlarını da yine ilk kez bu etkinlikte gün yüzüne çıkarmıştı.

Bakalım PS5'in üretimini robotlar kaç saniyede bitirebilecek?



