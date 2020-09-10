'Robotik Süreç Otomasyonu Yazılımcısı' eğitimleri başlıyor

7 Eylül - 9 Ekim tarihleri arasında ücretsiz ve çevrimiçi düzenlenecek uluslararası sertifikalı eğitimler, Türkiye’de ve dünyada dijital dönüşüm çerçevesinde öne çıkan konu başlıklarından olan, geniş hacimli ve tekrarlı işlerin robotik otomasyon sürecindeki işleyişini kapsayacak. İlk fazda 20 öğrenci eğitim alacak. Eğitimleri tamamlayanlar Robotik Süreç Otomasyonu Yazılımcısı sertifikalarını alarak çalışmaya başlayabilecekler.

Dijital Çağa Hazırlayacak Eğitimler

Türkiye’de mevcut teknolojilerle her 10 meslekten 6’sı %30 oranında otomatize edilebilir durumda. Bu dönüşümle birlikte Türkiye, gelecek 10 yıl içerisinde otomasyon, yapay zekâ ve dijital teknolojilerin yaratacağı ekonomik fayda ve sosyal değişimler ile 3,1 milyon iş artışı yaratma potansiyeline sahip. Bu potansiyeli istinaden program ile, robotik yazılımların dönüştürücü etkisinin yoğun şekilde yaşandığı günümüz iş dünyasında yüksek hacimli işlerin otomasyon sürecindeki işleyişi alanında uzmanlar yetiştirilmesi hedefleniyor. Bu sayede hem Türkiye’nin iş gücü ihtiyacına yönelik yeni bir model ortaya koymayı hem de nitelikli kadın istihdamına katkı yapılacak. Bugün dünyada işgücünün %40’ını kadınlar oluşturuyor. Kadın istihdamının %1 artması ise GSMH’yi 80 milyar dolar artırıyor. Ayrıca cinsiyet ve fırsat eşitliği tam olarak sağlanabilirse kadınların iş gücüne %1 katılmalarının dünya ekonomisine 28 trilyon dolar ek katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Söz konusu programın detayları, 10 Eylül 2020, perşembe günü Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, Wtech Danışma Kurulu Üyesi ve DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, Wtech Yönetim Kurulu Üyesi ve UiPath Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, Wtech Eğitim Komitesi Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Duman, UiPath Genel Müdürü Tuğrul Cora, Wtech Kurumsal Üyesi ve Linktera Genel Müdürü Taşkın Osman Aksoy’un katılımlarıyla düzenlenen çevrimiçi basın toplantısında paylaşıldı.



Konu ile ilgili yaptığı açıklama da Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney;

Pandemi süreci, tamamen dijitalleşen bir dünya ve yepyeni bir teknolojik toplum düzeni başlattı. İçinde bulunduğumuz 21. Yüzyılın dönüştürücü etkisi, süratle gelişen ve her sektöre, her alana etki eden teknolojik servis ve ürünler; hayatımıza yepyeni uzmanlık alanları ve yepyeni mesleklerin girmesini sağladı. Önümüzdeki 25 yıl içerisinde var olan mesleklerin %40’ı ortadan kalkacak. Bu iş dallarının kaybolmasına henüz hiçbir ülke tam olarak hazır değil. Açıklanan tahminlere göre 2022’de 130 milyon yeni iş imkanı olacak ve bunların 70 milyonunu robotlar alacak; geriye kalan 60 milyon işin %54’ünü yapmak içinse yeni teknolojiler hakkında bilgi ve yetenek sahibi gençlere ihtiyacımız olacak. 2025 yılına kadar pek çok iş otomize olarak sadece mavi değil artık beyaz yakalıların da işlerini ellerinden almaya başlayacak ve karşımıza yeni bir çalışan sınıfı, metal yakalılar yani Robotlar ve yapay zeka gelecek. Dünyada şimdi bile 5 milyondan fazla istihdam açığı olan ve maaş skalası yeni mezun gençlerimiz için çok teşvik edici olan bu alanda (Robotik Süreç Otomasyonu Yazılımcısı) özellikle teknoloji sektöründe sayıca az olan kadınlarımıza yatırım yapmak, onları uzmanlaştırmak ve motivasyonlarını yükseltmek bizler için çok önemli birer hedef. Wtech Akademi olarak UiPath, Linktera ve DenizBank aracılığıyla bu ihtiyaç ve gereklilikten hareketle açtığımız Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) sınıfımıza çok yoğun bir ilgi oldu ve 20 genç kızımız eğitimlerine başladı. Eğitimlerinin sonunda istihdam konusunda da destek görecek olan gençlerimize yenilerini eklemek için sabırsızlanıyoruz. Özellikle teknoloji hizmet ihracatı konusunda yetişen uzman gençlerimizin Türkiye’nin ekonomik değerine de katkı vereceği şimdiden belli. WTech Akademi olarak hedefimiz üniversitelerin herhangi bir bölümünden mezun olmuş ancak iş bulamamış gençlerimizi Dijital Çağın yeni meslekleri konusunda uzmanlaştırıp iş dünyasına kazandırmak. dedi.

Tarih sahnesinde 100 yıllarda yaşanan ilerleme ve gelişimlerin 5 - 10 yıl aralığına indiği, insanlığı sonsuza dek değiştirecek teknolojilerin doğuş ve gelişimine tanıklık edilen bir dönüm noktasında olduklarının altını çizen DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, vizyonu olan kurumların bu bilinçle geleceğe yol aldıklarını söyledi. Ateş şöyle konuştu; “İçinden geçtiğimiz salgın dönemi, daha önce düşünüp cesaret edemediğimiz şeyleri bize yapabileceğimizi gösterdi. O nedenle teknoloji ve insanın olduğu yerde limiti sadece siz belirliyorsunuz. Bu anlayıştan hareketle, dijital çalışan açığını kapatmak elbette ki, tüm sektörler için en hayati konulardan biri. Düşünün ki, gençler artık finansal kurum tercihlerini kimin internet sitesi daha kullanıcı dostu ise ona göre seçiyor. Sürekli bağlantıda olmak birincil ihtiyaçları. Bu noktada Teknolojide Kadın Derneği’nin eğitim içerikleri ile gençlere dijitalde alan açmasından mutluyuz ve biz de desteğimizi sürdürüyoruz. Önceki eğitimlerimiz ile mayanın tuttuğunu gördük. ‘Robotik Süreç Otomasyonu Yazılımcısı’ programının da sektörde önemli ihtiyaca cevap vereceğine inanıyoruz”. dedi.

‘Herkese Bir Robot’ vizyonuyla otomasyonun dönüştürücü gücünü kullanarak, kurumların çalışanlarının sınırsız potansiyelini özgürleştirmelerine yardım eden UiPath’in Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, açıklamasında “Türkiye’de faaliyetlerimize başladığımız iki senelik süreç içinde, deneyimli ekibimiz ve iş ortaklarımızla Türkiye’de 200’e yakın büyük kurumu Robotik Süreç Otomasyonu ve Yapay Zekâ teknolojileriyle buluşturduk. Türkiye’nin dijital dönüşümünü hızlandırmak ve şirketlerimizin dünya pazarlarında daha etkin rekabet edebilmesi için RPA uzmanı ve yazılımcı ekosisteminin büyümesi çok büyük önem arz ediyor. Biz de bu bilinçle, Wtech’in öncülüğünde kadınlarımızın RPA yetkinlikleri kazanarak teknoloji işgücümüze katılımına destek vermekten büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Linktera Genel Müdürü Taşkın Osman Aksoy ise “Dijitalleşme ve otomasyon hem bireylerin hem de kurumların iş yapış biçimlerini önemli ölçüde değiştirdi ve değiştiriyor. Tüm gelecek projeksiyonları, önümüzdeki 10 yılda, rutin işlerde hızlı bir düşüş ve beraberinde RPA’in de DNA’sını oluşturan robot yazılımları kullanma yetkinliğine sahip insanlara yönelik talebin artacağını gösteriyor. Özellikle otomasyon ile beraber yapay zekâ ve analitik süreçlerle etkileşimi arttırabilenler bir adım daha önde olacak. Gold Partner’ı olduğumuz UiPath’in teknolojisini, Linktera’nın vizyonu ve ihtiyaca uygun özelleştirilmiş yaklaşımı ile birleştirerek geçiş sürecinde bu dönüşümü hızlandırıyoruz. Bu eğitimle de tüm paydaşlarla birlikte, bu geçiş sürecinde ülkemizin insan sermayesinin geleceğe hazırlanması en büyük hedefimiz.” açıklamasını yaptı.



