Robotik kodlama ülkemizde de okullarda yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Bu sebeple öğrenciler ve veliler tarafından merak edilmektedir. Robotik kodlamaya ilgi duyan küçük yaştaki öğrenciler bu sistemi öğrenerek kodlama yeteneklerini geliştirebilirler.

Robotik Kodlama Nedir ve Nasıl Yapılır?

Robotik kodlama işlemi üzerinde çalışılan bir robotun hizmet vereceği alan ve türüne göre çeşitli mühendislik dalları tarafından matematik, görsel tasarım, desen gibi işlemlerin yapılmasını sağlar.

Robotik kodlamada amaç, robotun kullanılacağı alanın göz önünde bulundurularak gerçekçi geri bildirim vermesinin sağlanmasıdır. Robotik kodlama yapabilmek için yazılım ile alakalı Raspberry Pi, Arduino ve çeşitli programlama dillerinin bilinmesi gerekmektedir.

Robotik kodlamada C, C#, Fortran, Python, Java gibi programlama dilleri kullanılmaktadır. En fazla kullanılan ve popüler olan programlama ise C dilidir. Arduino aracı çoğunlukla C ile alakalı programlama dillerini kullanmaktadır. Bu sebeple uygulamalı olarak bir kodlama yapıldığı zaman dilin mantığının anlaşılması oldukça önemlidir.

Kodlama, bilgisayara komut veren programlara verilen isimdir. Kodlama pek çok alanda kullanılabilmektedir. Hatta önümüzdeki yıllarda artık her alanda kodlama kullanılacağı düşünülmektedir. Bu sebeple çocuklara şimdiden kodlama öğretmek ve ileride önlerine bir fırsat kapısı sunmak oldukça önemlidir.

Günümüzde robotik kodlama yapmak çok basit bir hal almıştır. Hemen hemen her evde internet olduğu düşünülürse internet üzerinden robotik kodlama ile ilgili bilgileri öğrenmek çok kolaydır. Robotik kodlamaya ilgi duyan kişiler konu ile alakalı çeşitli videolar izleyerek kendilerini geliştirebilirler.

Robotik Kodlama Avantajları Nelerdir?

Robotik kodlama bilmenin pek çok avantajı bulunur.

Kişilerin yeteneklerine uygun ürünler oluşturmasına fırsat vermektedir.

Bireylerin üç boyutlu olarak düşünmesi ve uzay algısının daha iyi bir şekilde gelişmesine olanak sağlamaktadır.

Robotik kodlama kişilerin özgüvenlerini arttırır. Kişilerin alana daha fazla ilgi duymasını sağlar.

İnce motor becerilerinin daha iyi bir şekilde gelişmesini sağlar. Bunun yanında hayal gücünün gelişimine de katkı sağlamaktadır.

Becerilerin gelişimi ile kişiler daha fazla ürün ortaya koymak isteyecektir.